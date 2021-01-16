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全國最年輕縣市警局長 51歲廖材楨接宜蘭縣警局

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府警察局今舉辦新、卸任局長交接典禮，原任局長謝進賢（左一）調任刑事局副局長，職缺由基隆港警總隊長廖材楨（右）接任。記者張議晨／攝影
宜蘭縣政府警察局今舉辦新、卸任局長交接典禮，原任局長謝進賢（左一）調任刑事局副局長，職缺由基隆港警總隊長廖材楨（右）接任。記者張議晨／攝影

宜蘭縣警察局今舉行新、卸任局長交接典禮，縣警局長謝進賢陞任刑事局副局長，職缺由基隆港務警察總隊總隊長廖材楨接任。廖材楨為警大59期畢業，今年51歲，是檯面上最年輕的縣市警察局長，縣長林姿妙今主持交接典禮時，期許廖戮力宜蘭治安，讓交通、治安維護更上一層樓。

交接典禮今在縣警局舉辦，由林姿妙、警政署警政委員徐緒昕監交印信；徐緒昕說，謝進賢為刑事體系出身，署長借重其專長，陞任刑事局副局長，相信更能發揮所長；廖材楨長期在台北市服務，對突發事件處理明快，期許廖除執行警政署政策，也要貫徹縣府指示。

謝進賢2019年7月23日到任宜蘭縣警察局長，任職約1年半，在治安、交通交出亮眼成績，林姿妙監交時不僅大力給予肯定，議長張建榮出席典禮時，也大讚謝的為人與處事作風，張建榮說，他擔任多屆議長，這是他首次出席局長交接，為的就是要感謝謝進賢對於宜蘭的付出與努力。

51歲的廖材楨，是檯面上最年輕的縣市警察局長，曾任職警政署刑事局通訊監察中心、公關室組長、署長室秘書、台北市文山二分局、中正一分局長，學經歷豐富。

宜蘭縣政府警察局今舉辦新、卸任局長交接典禮，原任局長謝進賢榮調刑事局副局長。記者張議晨／攝影
宜蘭縣政府警察局今舉辦新、卸任局長交接典禮，原任局長謝進賢榮調刑事局副局長。記者張議晨／攝影
宜蘭縣政府警察局今舉辦新、卸任局長交接典禮，新任局長廖材楨年僅51歲，是全台最年輕縣市局長。記者張議晨／攝影
宜蘭縣政府警察局今舉辦新、卸任局長交接典禮，新任局長廖材楨年僅51歲，是全台最年輕縣市局長。記者張議晨／攝影

警察 林姿妙 北市

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