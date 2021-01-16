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超有心！媽祖遶境救護搶時效 消防員自組救護腳踏車

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
宜蘭縣消防員鄭仲凱，參與媽祖遶境時為搶救護時效，自費組裝一輛救護腳踏車。記者張議晨／攝影
宜蘭縣消防員鄭仲凱，參與媽祖遶境時為搶救護時效，自費組裝一輛救護腳踏車。記者張議晨／攝影

超有心！宜蘭縣消防局頭城分隊隊員鄭仲凱，連續10年參與大甲、白沙屯媽祖遶境，他發現遶境隊伍人潮眾多，若遇意外，救護車急救不便，於是他自組「救護腳踏車」，連心臟電擊器、自動心肺復甦機都上陣，機動性高，每次出勤，裝備總值直逼國產轎車。今年媽祖遶境，他的腳踏車將再度上陣，成為隊伍中的「守護神」，隨叫隨到。

35歲鄭仲凱非消防本科生，但他大學時就自費取得初級救護員證照，滿腔熱血的他，求學時就擔任台中義消，研究所畢業後報名消防特考，一頭栽進熱愛的救護行列。

特考班結訓後，鄭仲凱分發至頭城分隊服務，雖然消防資歷才剛滿5年，卻已拿到滿手救護證照，連最難取得的高級救護技術員（EMTP），他也有一照在手，被分隊隊員冠上「救護神人」稱號。

10年前還在就讀研究所的鄭仲凱，參與大甲媽祖遶境後，被綿延數公里的遶境隊伍感動，著迷於每年登場的宗教盛事，從首次參與開始，已連續10年未缺席白沙屯以及大甲遶境。

不過，遶境隊伍參與人數多，又正值炎熱夏季，民眾不是熱衰竭就是中暑，因長時間步行，腳底破皮、起水泡者也大有人在，擔任救護員的他，發現信眾需求，於是用自身專業，構思起這一部救護腳踏車。

鄭仲凱說，腳踏車速度快，跟得上遶境隊伍，彌補救護車機動性不高的缺點，且裝備一應俱全，如同小型救護車，2018年上陣以來，不僅參與媽祖遶境，馬拉松賽事、蘭陽媽祖文化節，都有他出勤身影。

救護腳踏車裝備齊全，有血糖機、血壓器，簡易包紮的藥品，鄭仲凱甚至與好友合作，添購心臟電擊器、自動心肺復甦機，救護車有的裝備，腳踏車幾乎都有，加上後背的急救包，全車總重逼近30公斤。

今宜蘭縣消防局在羅東文化工場，舉辦「蘭陽消防百年風華」系列活動，鄭仲凱的腳踏車一牽出來亮相，隨即吸引不少親子眼光，踴躍提問裝備、用途，成會場焦點之一。

花了多少在車上？鄭仲凱僅點頭微笑，許多醫材都是消耗品，有使用年限，時間到就要換，花多少他真的「不敢算」，且整部車每次出勤都會小小改款升級，希望設備、器材更符合民眾需求，讓功能更完善。

遶境 腳踏車 大甲媽祖

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