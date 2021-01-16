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台東捕獲今年第1尾黑鮪魚 船長：比娶老婆還爽！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
總重193公斤的黑鮪魚，吸引不少買家競標，最後拍賣價每公斤610元拍出。圖／李姓民眾提供
總重193公斤的黑鮪魚，吸引不少買家競標，最後拍賣價每公斤610元拍出。圖／李姓民眾提供

台東今年第1尾黑鮪出現了，漁得順號漁船昨在綠島外海捕獲，今天下午進港卸魚，總重193公斤，拍賣價每公斤610元，最後以11萬7千餘元賣出。是台東近5年來最早捕獲首尾黑鮪魚

「中魚當下沒想過是黑鮪魚！」捕獲船長林賢得開心說，他和1名漁工合力拉了1個多小時才順利把魚拉上船，但沒想過運氣這麼好，竟是黑鮪魚，新年中第1尾，心請比娶老婆還爽。

成功鎮新港籍漁船漁得順號，昨在綠島海域，用延繩釣方式捕獲一尾黑鮪魚，今天下午1點船隻返港後，碼頭邊就不少民眾等待，只見機械吊臂從船艙吊起重達193公斤的魚體，現場響起歡呼。

由於是第1尾，吸引不少買家競標，拍賣過程相當競爭，從每公斤100元開始喊價，一路往上飆，最後喊到每公斤610元3次後，順利以總價11萬7千730元拍出。

成功鎮新港區漁會表示，過去5年來第1尾黑鮪魚都在清明節後捕獲，今年卻在1月中就捕獲到，可能和洋流潮汐變化有關，也可能真的是捕獲漁民太幸運了，不小心中魚。

據了解，去年潮流好，台東捕獲黑鮪魚數量增加，一整年下來捕獲超過1百尾，和往年2、30尾相比，實在多很多。今年捕獲時間更是提早近3個月，是好的開始，對漁民來說也具有指標意義。

台東成功鎮新港籍漁船漁得順號，在綠島海域，用延繩釣方式捕獲台東今年第1尾黑鮪魚，船長林賢得開心與黑鮪魚合影留念。圖／李姓民眾提供
台東成功鎮新港籍漁船漁得順號，在綠島海域，用延繩釣方式捕獲台東今年第1尾黑鮪魚，船長林賢得開心與黑鮪魚合影留念。圖／李姓民眾提供

黑鮪魚 台東 漁民

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