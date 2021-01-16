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果苗被雨水泡爛 因種植面積小損失百萬領不到災損補貼

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
員山鄉農民簡煥勳種植的果苗，因不敵豪雨受損，但因種植面積小，申請災害補助遭打回票。 圖／簡煥勳提供
員山鄉農民簡煥勳種植的果苗，因不敵豪雨受損，但因種植面積小，申請災害補助遭打回票。 圖／簡煥勳提供

宜蘭縣員山鄉農民簡煥勳種植約0.4公頃的柑橘類果苗，原定今年可以收成，但去年10月最碰到豪雨不斷，苗圃有超過4成果苗受害，損失金額粗估至少百萬，但農業單位會勘後，卻以種植面積不足災損標準，不予補助，讓簡心冷，全縣僅他育苗，面積怎麼大，認為災損補助標準不公平。對此，農業處承諾會持續觀察，盡力給予協助。

簡煥勳苗圃以金棗、檸檬、柑橘類等果苗為主，2年收成一次，但去年10月宜蘭連降2個月豪雨，簡種植的苗株，有約4成被泡爛，以苗圃育苗約8萬株計算，至少有3萬株果苗無法收成，以每株120元成本計算，損失至少300萬。

但根據現有的農業天然災害救助辦法，災損面積需達該作物種植總面積的5%，且有2成作物受災，才能申請，縣府、鄉公所等單位至簡的農場會勘後，認為苗圃面積未達補助標準，因此未核發補助。

農業單位的回覆，讓簡煥勳心冷，他質疑，全縣僅他種植果苗，因育苗植株密集，種植面積本來就小，若補助標準與一般作物合算，對他根本不公平，農業單位卻還要他找其他果農合報災損，整個救助標準根本不合理。

今縣府農業處針對簡的問題回應，指現勘後認為簡煥勳損失未達補助標準，才會建議他與其他農友損失一起提報，今會請鄉公所前往果園了解情況，持續觀察苗圃受災情況，盡力給予農民協助。

員山鄉農民簡煥勳種植的果苗，因不敵豪雨受損，但因種植面積小，申請災害補助遭打回票。 圖／簡煥勳提供
員山鄉農民簡煥勳種植的果苗，因不敵豪雨受損，但因種植面積小，申請災害補助遭打回票。 圖／簡煥勳提供

員山鄉農民簡煥勳種植的果苗，因不敵豪雨受損，但因種植面積小，申請災害補助遭打回票。 圖／簡煥勳提供
員山鄉農民簡煥勳種植的果苗，因不敵豪雨受損，但因種植面積小，申請災害補助遭打回票。 圖／簡煥勳提供

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