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花蓮春節返鄉專車均一價 縣議員要求客運票價調降

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府推出春節返鄉專車，首度把客運納入，但縣議員張美慧認為客運和火車均一價，會影響民眾選擇客運的意願。本報資料照片
花蓮縣府推出春節返鄉專車，首度把客運納入，但縣議員張美慧認為客運和火車均一價，會影響民眾選擇客運的意願。本報資料照片

花蓮縣春節返鄉返工專車28日就要開訂，今年除了火車還新增客運，但兩者票價都是200元，縣議員張美慧認為均一價誘因不足，建議客運票價調降為100元，才能有效分流鐵路人潮。縣府表示，這是首度試辦客運返鄉專車，張議員的建議會研議，也會視成效、民眾意見回饋滾動式調整，做為下次辦理的依據。

花蓮縣政府在清明、中秋、春節等重要節日推出返鄉專車，以往都是與台鐵合作，以推拉式自強號載運，但今年在張美慧建議下，春節擴大到客運路線，試辦返鄉公車。委由台北及統聯兩家客運業者負責，返鄉乘車地點在台北南港轉運西站，台北發車時間2月9日晚間7時30分，及10日（小年夜）上午9時，回程於2月15（初四）、16（初五）的下午2時30分，在花蓮轉運站發車。

另也維持北上、南下各兩列次的返鄉火車。南下乘車時間為2月9日晚間7時52分及10日上午9時30分，從台北火車站直達花蓮；北上2月15日下午5時、16日下午2時30分在花蓮站發車。

返鄉專車將於28日上午網路訂票，但火車和客運都是均一價，張美慧認為會影響民眾搭乘客運專車的意願，讓美意大打折扣。

她表示，北花客運乘車時間約需3.5小時，鐵路不到3小時，火車有速度上的優勢，是民眾返鄉首選；且北花客運票價原本就比火車還低，若都定200元，換算下來，火車優惠幅度還多於公路客運，沒有創造誘因，勢必無法吸引候補返鄉火車位的乘客，或是未訂到返鄉火車票的鄉親轉搭客運。

她認為，考量行車時間、票價、優惠比例等，北花線客運返鄉專車的票價應該調降為100元；此外，公路總局已表示今年農曆春節將開放大客車可行駛路肩，客運優先道路段包含蘇澳到東澳、南澳到和平、和中到和仁等，相信有助縮短客運行車時間。

縣府民政處長林金虎說，張議員建議會再研議。民政處指出，這次是首度試辦，會根據成效，包括搭車率、民眾回饋、車行時間等，檢討施行成效，並納入議員意見，滾動式調整，做為下次辦理的依據。

花蓮縣府將客運納入春節返鄉專車，縣議員張美慧認為客運和火車均一價，會影響民眾選擇客運的意願。圖／張美慧服務處提供
花蓮縣府將客運納入春節返鄉專車，縣議員張美慧認為客運和火車均一價，會影響民眾選擇客運的意願。圖／張美慧服務處提供

票價 春節 張美慧

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