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標榜全台首座農業文創園區 冬山60年老穀倉改建再出發

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
冬山鄉農會「良食農創園區」有小農、青農等農特產品推廣區，標榜消費者可跟農友面對面，縮短彼此距離。記者張議晨／攝影
冬山鄉農會「良食農創園區」有小農、青農等農特產品推廣區，標榜消費者可跟農友面對面，縮短彼此距離。記者張議晨／攝影

宜蘭冬山鄉農會改造5間有60年歷史的老穀倉，轉型為「良食農創園區」，除有推廣地方農作特產外，還有教學、演講場所，今農創園區正式開園，農會總幹事黃志耀說，未來園區不定時規畫活動，農民、消費者可直接面對面，縮短產地到餐桌距離。

冬山鄉屬於農業鄉鎮，去年農會將冬山火車站前的閒置倉庫整建，清理出5棟空間，經設計師巧手，規劃成「良食農創園區」；內部以玩bar、買bar、吃bar、學bar等4項主題，各有不同特色，標榜是全台首座以農業為主的文創園區。

今農創園區開園，鄉農會舉辦食農嘉年華，展售冬山鄉農民出產的農產及加工品，另，因園區鄰近冬山河，今農會也與雄獅等旅行社業者簽立合作意向，將結合農產、農作體驗，規畫系列遊程，盼以農業當火車頭，串連地方經濟。

農會總幹事黃志耀說，農創園區不以販售為目的，主要是推廣宜蘭縣農漁特產品，園區剛成立，首階段希望打造為青農、小農、有機農展示空間，讓農民與消費者面對面，再來繼續透過農會行銷，將在地好產品推銷至國外。

除了農產展售點，園區另有體驗空間，有製茶、米食食農教育等體驗，空間對多可容納80人；黃志耀說，園區參考TED設有農村講堂，以農民、專家角度，讓農業貼近生活。

黃志耀強調，良食農創園區鄰近冬山河、冬山火車站、老街，往上游可串聯仁山植物園、新舊寮瀑布、梅花湖，下游則有五十二甲溼地、冬山河親水公園，因此農會與旅行業者合作，希望以農業為出發點，規畫體驗遊程，用旅遊帶動地方經濟。

冬山鄉農會「良食農創園區」有小農、青農等農特產品推廣區，標榜消費者可跟農友面對面，縮短彼此距離。記者張議晨／攝影
冬山鄉農會「良食農創園區」有小農、青農等農特產品推廣區，標榜消費者可跟農友面對面，縮短彼此距離。記者張議晨／攝影
冬山鄉農會今與5間旅行社業者合作，將以農創園區為出發點，規畫農業主題的系列遊程。記者張議晨／攝影
冬山鄉農會今與5間旅行社業者合作，將以農創園區為出發點，規畫農業主題的系列遊程。記者張議晨／攝影
冬山鄉農會「良食農創園區」，規畫食農體驗區，未來除有專業講師授課外，還能親自下場體驗。記者張議晨／攝影
冬山鄉農會「良食農創園區」，規畫食農體驗區，未來除有專業講師授課外，還能親自下場體驗。記者張議晨／攝影

農會 食農教育 農民

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