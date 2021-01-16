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霧峰天顯宮入火安座20周年 盧秀燕贈「保境佑民」匾額
台中市霧峰天顯宮主祀伍顯大帝，是地方信仰中心，今天舉辦入火安座20周年宮慶，台中市長盧秀燕前往祝賀，並致贈「保境佑民」四字匾額，祝福天顯宮神威顯赫。盧秀燕說，基隆和平島天顯宮選擇在台中霧峰建立分宮，長期庇佑地方，祈求伍顯大帝保佑疫情早日結束、地方平安，新的一年國泰民安，祝福天顯宮香火鼎盛、市民身體健康。
今天的霧峰天顯宮宮慶大典上，包括盧秀燕、民政局長吳世瑋、新聞局長黃國瑋、立法委員江啟臣、市議員林碧秀、霧峰區長陳宗祈及在地多位里長、各地友好宮廟與信眾皆到場祝賀，儀式莊嚴隆重；立委何欣純、陳柏惟、市議員李天生、林德宇、蘇柏興也派代表到場關心。
盧秀燕說，基隆和平島天顯宮是台中霧峰天顯宮的母宮，自己也是基隆人，嫁到台中為人媳婦，對於這份連結特別高興也特別有感情，感謝天顯宮在主委林明輝及宮務幹部帶領下與市府協力救助弱勢。
立委江啟臣說，今天非常榮幸有機會參加天顯宮入火安座20周年並擔任主祭官，天顯宮不僅是信仰中心，地方大小事務也能看到天顯宮身影，他一方面感謝天顯宮對地方的付出，二方面也祈求新冠肺炎疫情早日結束，同時感謝國人共同努力配合防疫，祝福大家新的一年牛年行大運。
民政局長吳世瑋說，基隆和平島天顯宮在2000年奉恩主伍顯三大帝令諭在中部擇地建立分宮，霧峰天顯宮濟在隔年入火安座，期盼廟方持續發揚五顯大帝濟世助人精神，回饋社會、造福地方，發揮宗教信仰安定人心、教化善良風俗及穩定社會的力量。天顯宮長期配合市府各項政策，去年中央秋冬防疫專案啟動後，積極配合市府加強相關防疫措施，讓民眾能到廟裡安心參拜。
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