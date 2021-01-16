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歷經40年繁殖保存 台灣特有蘭嶼豬終於飄洋過海回家了
行政院農委會畜產試驗所101年計畫要將40年沒有回原生地台東蘭嶼島的蘭嶼豬，昨天終於飄洋過海回家，完成最後一哩路。族人見到自己的原生豬相當開心說：「歡迎回家」。
蘭嶼朗島村長施拉橫說，目前會將這28頭迷你黑豬採取集中公共圈養方式，一是避免與其他豬隻混種外，另一是自然繁殖，保留完整純種基因，延續島上原生種豬的傳承。
他說，對於蘭嶼豬未來的方向，現階段暫無規畫，也許等到一定繁殖數量後，一部分朝觀光導覽發展，一部分則推廣為特有農特產品例如加工食品來行銷，成為島上特色。
昨天在台東種畜繁殖場人員的照料下，28頭蘭嶼原生種迷你黑豬搭船從台東抵達蘭嶼開元港，不少島上族人已在港口迎接這歷史性的一刻，看到家鄉豬隻回家，族人開心說「歡迎回家」。
「能夠回到自己的故鄉很好啊！」林姓蘭嶼鄉民說，小時候就知道蘭嶼豬是非常珍貴特別，體型很小，耳朵也很小，但隨著其他豬隻帶進島上後，在雜交過程中，慢慢原本的蘭嶼豬愈來愈不純種。
畜產試驗所表示，送去蘭嶼的原生種迷你黑豬，有10頭公豬、18頭母豬，為了讓這些豬隻能夠順利在蘭嶼生長，技術人員將持續技術指導外，也隨時監控記錄豬隻的狀況。
蘭嶼豬品種特徵為耳朵豎立較小，黑色的皮膚毛色且具光澤，毛質短而黑。體軀呈長方形，體型較小；頸部起至背部有剛毛，背部些許凹背。
蘭嶼豬是台灣唯一的小型豬種原，40年前因遺傳特性受外來基因所影響，使純種蘭嶼豬難以原地保存，畜產試驗所在民國69年啟動蘭嶼豬引種，讓純系血脈得以在畜試所台東種畜繁殖場保存。
歷經40年的努力保存，目前蘭嶼豬數量不僅逾500頭，也參與新藥、生技的動物試驗，畜試所更研發出加工食品廣受歡迎；101年啟動蘭嶼豬種原回流原生地計畫，昨天終於回家完成最後一哩路。
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