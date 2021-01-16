整合觀光資源 林右昌：阿拉寶灣秘境朝夏季限人數開放

基隆市為整合和平島東側文化觀光資源，市長林右昌日前率領市府相關單位親自會勘位在和平地區原住民族聚會所、社寮東砲台、阿拉寶灣、和平島龍目井等周邊環境。林右昌說，和平島阿拉寶灣擁有得天獨厚的資源，比美野柳原始的地質風貌而保存得更為完整，未來若規畫後門進入的路徑，可朝夏季每日限定300人進入的方向規畫。

阿拉寶灣是日出秘境，林右昌說，這裡曾被評選全球21個最美日出觀測點，有豐富的天然資源，充滿在地特色元素，是秘境中的秘境。他認為，和平島阿拉寶灣比美野柳原始的地質風貌，但保存得更為完整，未來若規畫後門進入的路徑，可朝夏季每日限定300人進入，由市府建立推動平台與北觀處研商推動，並改善阿拉寶灣涼亭景觀及環境整潔。

林右昌到原住民族聚會所時則指出，未來可以頂尖饕客為目標市場，結合原民部落特色建築、青年廚師及地方創生概念，打造和平島部落廚房體驗，帶動原民部落及文化觀光之精緻旅遊發展。

市定古蹟社寮東砲台，是自清末、日治時期起，基隆地區的軍事要塞，具高度的保存價值。從社寮東砲台制高點可以眺望基隆嶼，擁有360度無敵海景，市府已將東砲台文化歷史的規畫及推展，納入「大基隆歷史場景再現整合計畫2.0」，進行整體的整理、活化及再利用。

和平島龍目井為早期西班牙人統治時期開鑿的古井，用來提供聖薩爾瓦多城水源，林右昌說，短期請環保局及區公所改善環境垃圾問題，由文化局改善解說牌，整體則納入「大基隆歷史場景再現整合計畫2.0」進行文資環境的保存維護及整理。