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八堵火車站2層停車場隨時恐崩塌封閉 機車無處去大亂停

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
八堵火車站2層停車場隨時恐崩塌封閉。圖／議員王醒之提供
八堵火車站2層停車場隨時恐崩塌封閉。圖／議員王醒之提供

基隆市八堵火車站旁的2層鋼構機車停車場，因結構鏽蝕嚴重引發安全疑慮，市政府交通處委託社團法人新北市結構技師公會鑑定結果是「隨時有崩塌危險」，市府昨已封閉並公告18日前移車，否則拖吊移置。通勤機車族大嘆無處可停車，附近紅線、人行道、騎樓違規亂停十分嚴重，都盼早日增闢停車格。

經結構技師鑑定指出停車場平面入口處、樹穴及屋頂停車入口斜坡等處的鋼梁、鋼柱及接頭銹蝕嚴重，研判結構有「立即崩塌」之虞，建議市府先將其封閉。

位在228紀念碑和八堵火車站間的2層樓鋼構機車停車場，可停放百餘輛機車，是蓋在一棵老樹上方，市府交通處張貼公告，停車空間因結構鏽蝕嚴重，經技師評估有立即崩塌疑，為維護市民安全已封管制，請民眾配合在18日晚上8點前移車，逾期不負保管責任並報請警方拖吊移置。

昨天交通處停車管理科召集區公所、民意代表、台鐵八堵站、台鐵台北工務段等相關單位現勘，交通處立即用黃色警戒線封起來，避免行人及機車誤入。公告引導機車停放至對面路邊車格，封閉一段時間後將進行2層鋼構機車停車區的拆除作業。

市議員王醒之表示，請市府及立委蔡適應委員辦公室於封閉期間向台鐵展開協調，八堵火車站法定機車位數量應重新檢討，並朝向未來仍開放平面空間供市民使用，不然會變成嚴重「機車問題」，並評估局部修繕、結構補強的可能性。

王醒之指出，停車需求不可能一朝一夕消失或減少，在封閉期間就應該把未來的使用規劃納入，具體跟台鐵展開對話，避免更加惡化八堵車站周遭的停車問題。

受到停車場封擊影響，記者今天前往發現停車場外及八堵火車站周遭，不管是紅線、人行道、騎樓都有很多機車違停，民眾說，因要趕搭火車但停車格很少，只好有空地就停，認為市府要趕快完成停車場增繪。基隆捷運目前規畫從南港到八堵火車站，民眾建議未來要有完整停車規畫。

交通處將在鋼構停車場封閉前於八堵車站對面、新生旅店至東京站側，增設70到80格機車格，做為該停車空間的替代方案。未來將在「基隆捷運」規畫期間重新盤點八堵車站周遭用地，解決現在供不應求的停車需求。

八堵火車站2層停車場隨時恐崩塌封閉，機車無處去大亂停。記者游明煌／攝影
八堵火車站2層停車場隨時恐崩塌封閉，機車無處去大亂停。記者游明煌／攝影
八堵火車站2層停車場隨時恐崩塌封閉，機車無處去大亂停。記者游明煌／攝影
八堵火車站2層停車場隨時恐崩塌封閉，機車無處去大亂停。記者游明煌／攝影
八堵火車站2層停車場隨時恐崩塌封閉，議員王醒之等到場會勘。圖／議員王醒之提供
八堵火車站2層停車場隨時恐崩塌封閉，議員王醒之等到場會勘。圖／議員王醒之提供
八堵火車站2層停車場隨時恐崩塌封閉，機車無處去大亂停。記者游明煌／攝影
八堵火車站2層停車場隨時恐崩塌封閉，機車無處去大亂停。記者游明煌／攝影
八堵火車站2層停車場隨時恐崩塌封閉，機車無處去大亂停。記者游明煌／攝影
八堵火車站2層停車場隨時恐崩塌封閉，機車無處去大亂停。記者游明煌／攝影
八堵火車站2層停車場隨時恐崩塌封閉。圖／議員王醒之提供
八堵火車站2層停車場隨時恐崩塌封閉。圖／議員王醒之提供

停車場 火車站 台鐵

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