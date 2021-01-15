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宜蘭市幾米公車站牌遭撞 公所籲要有公德心

中央社 / 宜蘭縣15日電
宜蘭酒廠的幾米公車站牌，遭攔腰撞斷，倒放在馬路旁。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭酒廠的幾米公車站牌，遭攔腰撞斷，倒放在馬路旁。圖／宜蘭市公所提供

宜蘭市公所近年來與繪本作家幾米團隊合作，以繪本人物打造許多公共藝術與公車站牌，但去年底陸續發生相關設施被車撞倒或破壞。市公所今天呼籲民眾發揮公德心。

宜蘭市的「幾米公園」與「幾米公車」近年來吸引遊客造訪與搭乘，市公所也在民國108年底時，以幾米的「忘記親一下」繪本人偶為主題，斥資打造一座幾米候車亭，並翻新13座幾米公車站牌，站牌上增添相關立體雕塑人偶，讓民眾在等待公車時增添許多樂趣。

宜蘭市公所農經課長趙文龍表示，去年底起市公所先後發現，宜蘭酒廠站的公車站牌遭車輛撞歪，楊士芳紀念林園的站牌更是被攔腰撞斷，立體雕塑人偶連同站牌倒臥馬路旁。

此外，市公所後方的大型人偶「小傑」手上的智慧型手機模型也被扯裂，讓維護人員痛心。之後經市公所投入經費修繕，才恢復原樣。

市長江聰淵呼籲，希望民眾發揮公德心，愛護這些得來不易的藝術創作。

幾米公車 江聰淵 公共藝術

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