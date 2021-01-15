二信高中廣設科畢展融入基隆元素 第一名進軍德國紅點

基隆市二信高中廣設科三年級學生畢業成果展正在學校圖書館展出，多件作品結合基隆在地元素，其中「潮廢」以基隆和平島阿根納造船廠遺址為基地，規畫出有系統的創意園區，拿下第一名，將代表學校進軍德國紅點設計獎大賽。

二信今天表示，畢業成果展的主題為「初生之犢不畏虎」，展出作品涵蓋設計類與藝術類，包括學生畢業專題作品及國內外獲獎作品，今年亮點融入基隆在地元素表達對家鄉的關懷，讓產出的設計或藝術的作品更有溫度，3月2到31日將平面作品移至基隆市政府藝廊展出。

「潮廢」是林炘楷與張永翰2人合作完成的畢業作品，他們利用基隆正濱漁港及阿根納造船廠為園區發想地，透過實地場勘及造訪周邊商家，甚至與設計公司做意見交流，逐步完成他們為基隆阿根納廢墟及周邊環境營造出「創作者工廠」、「文創基地」、「阿根納」及「滴答市集」四個主題文創園區的夢想，融入在地創生的概念。

林炘楷表示，作品主要是在為基隆設計一個文創園區，希望基隆能像台北松菸、高雄駁二一樣有可讓人分享藝術的地方，除了為文創園區設計主視覺海報及指標系統，產出相關的周邊產品，像筆記本、衣服、悠遊卡等。

張永翰說，希望活化基隆和平島的造船廠遺址「阿根納」，讓過去的事物能保存原有的故事，又可提供現代藝術創作的空間。

二信高中表示，很多作品都融入基隆的特色，完整的包裝出觀光、休閒、美食、育樂等基隆元素，學生創作很有創意。