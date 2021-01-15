太魯閣梅花盛開 花期可持續到1月底

寒流接力來，花蓮太魯閣國家公園區內近百棵梅樹陸續盛開，不少民眾把握好天氣上山賞花，太管處指出，目前盛開約8成，週末還有一波寒流，預計賞花期可到1月底。

太魯閣國家公園管理處指出，園區包括文天祥公園、山月村、布洛灣、天祥派出所、天祥梅園等地都種有梅樹，數量上百棵，上月初陸續長出花苞、零星開花，隨著寒流一波波到來，梅花漸漸盛開。

太管處指出，目前山月村、布洛灣梅花已經盛開，這2天氣溫回暖，上山賞花的遊客不少，這次開花期氣溫低、沒有強降雨，梅花開得很旺盛，預計盛花期可持續到1月底。

位在園區的飯店業者，也趁勢推出「踏雪尋梅之旅」住房專案，太魯閣晶英酒店指出，飯店前方的天祥福園、梅園是最佳賞梅景點，可在群山環抱的景色中賞花。

太管處指出，天祥梅園的40多棵是當年中橫公路開通時種下，樹齡約有60歲，天祥到文山溫泉沿路約有百棵梅樹，提醒民眾上山賞花，切勿攀折花木，以免受罰。