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宜市南屏國小牛年花燈揭幕 勉學子放眼未來登頂峰

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
宜蘭市南屏國小打造的牛年花燈「南屏學梓牛」，今天正式揭幕。圖／南屏國小提供
宜蘭市南屏國小打造的牛年花燈「南屏學梓牛」，今天正式揭幕。圖／南屏國小提供

宜蘭市南屏國小今年創校將滿70周年，校方搭配牛年，以「南屏學梓牛」為主題，設計牛造型花燈，今大型花燈揭幕，牛造型的大偶站在地球燈座上，校方期許學生學習牛刻苦耐勞精神，登上頂峰，放眼未來。

校長夏明義說，牛與農業關係密切，我國又是以農立國，牛具備溫馴、勤奮、耐苦的性格，與台灣人吃苦耐勞符合，如同牛隻的精神；打造這座花燈，是希望南屏學子學習牛的精神，成為具有虛懷若谷的美德、刻苦耐勞的精神好學子。

夏明義表示，花燈周邊同時結合環境教育，製作環保牛裝置藝術，校門口還引用宜蘭古城東西南北4座舊城門的祝福語「平安順興」，期許孩子能認識自己家鄉的歷史、文化。南屏國小今年創校滿70周年，這尊「學梓牛」將為即將到來的慶祝活動先暖身。

宜蘭市南屏國小打造的牛年花燈「南屏學梓牛」，今天正式揭幕。圖／南屏國小提供
宜蘭市南屏國小打造的牛年花燈「南屏學梓牛」，今天正式揭幕。圖／南屏國小提供
宜蘭市南屏國小打造的牛年花燈「南屏學梓牛」，今天正式揭幕。圖／南屏國小提供
宜蘭市南屏國小打造的牛年花燈「南屏學梓牛」，今天正式揭幕。圖／南屏國小提供

花燈 台灣人 裝置藝術

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