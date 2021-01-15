宜市南屏國小牛年花燈揭幕 勉學子放眼未來登頂峰
宜蘭市南屏國小今年創校將滿70周年，校方搭配牛年，以「南屏學梓牛」為主題，設計牛造型花燈，今大型花燈揭幕，牛造型的大偶站在地球燈座上，校方期許學生學習牛刻苦耐勞精神，登上頂峰，放眼未來。
校長夏明義說，牛與農業關係密切，我國又是以農立國，牛具備溫馴、勤奮、耐苦的性格，與台灣人吃苦耐勞符合，如同牛隻的精神；打造這座花燈，是希望南屏學子學習牛的精神，成為具有虛懷若谷的美德、刻苦耐勞的精神好學子。
夏明義表示，花燈周邊同時結合環境教育，製作環保牛裝置藝術，校門口還引用宜蘭古城東西南北4座舊城門的祝福語「平安順興」，期許孩子能認識自己家鄉的歷史、文化。南屏國小今年創校滿70周年，這尊「學梓牛」將為即將到來的慶祝活動先暖身。
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