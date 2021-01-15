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大目種釋迦荖葉寒害 台東縣府籲速登記

中央社 / 台東縣15日電

寒流台東縣政府陸續接到寒害通報，其中最嚴重是大目種釋迦和荖葉，呼籲農、漁民如果有農漁產品受災，迅速到鄉鎮公所登記，縣府彙整後向中央政府爭取救助。

於台東太麻里鄉種大目種釋迦的農民林達隆今天表示，這幾天前往果園採果，拿開套袋發現釋迦嚴重裂果，1棵果樹最多只能採收2成，「原本是暖冬的天氣型態，忽然連續寒流降溫，讓釋迦果受不了」。

荖葉在連續寒流侵襲下也超過5成受損，尤其是靠沿海和山坡處更嚴重。

東縣府農業處統計，台東有2000多公頃大目種釋迦，寒流剛發生時，裂果受損面積僅5公頃，現在陸續傳災情，截至上午已超過70公頃以上。

農業處長許家豪表示，農漁產品一旦受災，農、漁民務必立刻通報所在地鄉鎮公所，經現勘後再呈報。縣府彙整後會報送中央，如果災害面積及程度達救助標準，將天然災害現金救助及低利貸款。

許家豪提醒農、漁民，強烈大陸冷氣團16日報到，氣溫下降，前幾波寒流已造成大目種釋迦裂果及荖葉嚴重凍傷；漁產部分，白蝦、虱目魚養殖陸續傳出災情，務必嚴加防範。

寒流 漁民 台東

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