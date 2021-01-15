拍照、開車不注意！宜蘭市幾米站牌遭撞斷、人偶被扯裂

宜蘭市公所與繪本作家合作，用繪本故事裡的主人翁，打造多座公共藝術擺在市區角落，但最近市公所發現，有多座裝置藝術遭破壞，不是遭車輛撞歪、撞斷，就是被蓄意扯裂，經市公所投入經費修繕，才恢復原樣，今市長江聰淵呼籲民眾發揮公德心，愛護這些藝術創作。

知名繪本家幾米是宜蘭人，作品留在家鄉，除了宜蘭火車站附近的幾米廣場外，市公所打造幾米觀光巴士、公車站牌，讓幾米繪本故事中的主人翁，走出圖畫書，與讀者面對面，整個市區宛如「現實版」的幾米繪本。

但最近市公所人員巡查每座公共藝術時，發現有多座作品遭到破壞，如宜蘭酒廠站牌遭車輛撞歪，楊士芳紀念林園的站牌更是被攔腰撞斷，玩偶連同站牌倒臥馬路旁，另，市公所後方的大型人偶「小傑」，手上的智慧型手機也被扯裂，讓維護藝術品完整的工作人員痛心。

最近市公所投入經費，將受損的站牌、人偶修復完成，重新在市民面前亮相，市長江聰淵語重心長，希望民眾發揮公德心，愛護這些得來不易的藝術創作。