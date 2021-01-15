影／無心插柳變秘境 基隆這處落羽松成民眾打卡新亮點

基隆市環保局天外天復育公園種植的250株落羽松，近日枯枝、枯葉斑駁，200多公尺長整排的林道讓人很有蕭瑟悠遠感覺，也很有意境，成為一處落羽松秘境，吸引很多民眾來打卡拍照，照片被貼上臉書，民眾都說「拍起來好有意境、很美，冬天就是要這種感覺」。

「拍起來好美，一整排的落羽松在基隆真的好難得」林姓遊客說，上面都是枯葉、枯枝，林道間可以看到陽光灑落，照在長有翠綠的新芽上，感覺很有生命力，不管是走入林間，還是在外面看，都各有不同意境，也聽得到各種蟲鳴鳥叫的大自然的聲音。

基隆市政府環保局廢棄物處理科長吳關佑說，這個地方比較潮濕，有積水，會成為落羽松秘境是無心插柳柳成蔭，在同仁細心照料下，已長得非常漂亮，每逢假日都有很多民眾的打卡新亮點，歡迎民眾來走走，平時有開放給民眾參觀，在上班時較適合，晚上怕有蛇類出沒。

吳關佑表示，當初向中央申請400株復育種植，10年下來長成落羽松林道有250株，長約有200公尺，寬有5公尺，因地上部分地方有積水，有鋪設樹枝當枕木讓民眾方便行走，避免滑倒，打造為落馬松打卡新景點。