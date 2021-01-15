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寒流助除害魚 台東大坡池「泰國鱧」凍死
近期一波又一波寒流，低溫造成不少寒害，但也助除害，台東池上鄉大坡池長年遭外來種泰國鱧破壞生態，但近來釣客發現不少泰國鱧浮屍，專家認為被凍死的機率高。
洄瀾風生態專家范力仁表示，泰國鱧是熱帶的魚種有非常高的機率是被低溫凍死的，之前宜蘭縣的雙連埤也發現過泰國鱧凍死記錄，結果一次冬天就全消失，池上大坡池情況應該也是相同。
接連3波的大陸冷氣團報到，台東平均氣溫來到12度左右，縱谷地區的池上鄉更測得不到10度的低溫，不少釣客發現大坡池面上，有泰國鱧浮屍，數量還不少，大小尺寸都有。
「自從寒流來襲，就開始釣不到泰國鱧。」張姓釣客說，他長期在大坡池用路亞釣泰國鱧，魚沒釣到，就先看到泰國鱧浮屍，這情況也是從寒流來時才有的現象。
泰國鱧又名線鱧，來自泰國、越南等熱帶國家，台灣當初引進泰國鱧的原因是因可食用，但後因魚肉土味太重，失去食用價值，被業者、民眾任意棄養，台東池上鄉大坡池也身受其害。
由於泰國鱧幾乎沒有天敵，所以大量繁衍，導致生態浩劫，池上鄉公所近5年來也辦理除害魚活動，想不到寒流低溫竟然成為了池上鄉公所移除害魚的最強助力。
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