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探索夢號環島行程將啟航 基隆醫院為船員注射流感疫苗
雲頂郵輪集團探索夢號推出環島行程，目前停泊在基隆港。為了維護旅客、船上工作人員的安全與健康，郵輪與衛生福利部基隆醫院簽訂醫療服務合約，院長林慶豐今天帶領醫護團隊，登輪協助船員接種流感疫苗，增加船員保護力，讓旅客更能安心搭乘出遊。
基隆醫院表示，接連幾波寒流報到，氣溫驟降，提醒家中有65歲以上長者或學齡前幼兒等流感高風險族群，應儘速完成接種流感疫苗，降低感染季節性流感風險。
林慶豐今天與兒科主任謝王虎等醫護人員，前往基隆港登上探索夢號，為200名船員接種流感疫苗，加上日前兩梯次650人，船上已有850名外籍工作人員接種流感疫苗。接種流感疫苗除讓船員享有完整保護力，降低感染流感風險，旅客也能安心搭乘。
林慶豐說，符合流感疫苗接種計畫資格對象，儘速前往鄰近合約院所接種流感疫苗。近日氣溫驟降，提醒民眾注意保暖，如有心血管疾病或其他慢性病者，更要特別留意身體狀況，若出現胸悶、胸痛或嘴角歪斜、口齒不清等不適，務必儘速就醫治療或撥打119，以免耽誤治療的黃金時機。
目前國際間新冠肺炎疫情仍然嚴峻，國內又新增2例本土病例，林慶豐呼籲民眾仍要維持手部清潔、咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，外出時維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持時應戴口罩；生病不適者儘量在家休息，以降低呼吸道病毒傳播的風險。
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