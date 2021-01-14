基隆市立田徑場將改建民眾衝擊大 議員籲開工前擬配套

基隆市立田徑場日前4億多元決標，將在本月底動工，40多年老舊建物可望重生，但這裡是很多民眾每天運動及停車場所，未來成為工區後對早晚運動人口、停車及學校安全問題很多，今天市議員陳宜、張瀚顥、韓世昱與里長等辦會勘，要求市府在開工前應有配套解決。

陳宜、張瀚顥指出，基隆市立田徑場1月21日正式封閉進行拆除和改建工程，東信國小學童上下課安全動線問題要重視，建議東信國小後門通往新桃花源社區設立安全通道供學童通行，拆除重建工程大量卡車頻繁出入，恐有安全問題，車輛進出場應避開上下學時段。

韓世昱要求保留安全通學步道保障學童通學權益，市政府要臨時開放基稅莊及附近公務機關、官邸、學校停車位供市民停車需求，如無具體有效的配套措施，將造成民眾生活不便。

信義區信綠、東信里老舊社區、山坡多，欠缺停車位，每天有2、300輛汽車停在田徑場網球場外圍，居民建議施工期間交通處應盤點附近可停車地方供民眾停車，且因運動民眾很多，應適度開放國中小操場供民眾使用。