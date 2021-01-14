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基隆市公車一半發車改孝四路 民憂國光加違停尖峰塞爆

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市公車一半發車改孝四路，民憂國光加違停尖峰塞爆。記者游明煌／攝影
基隆市公車一半發車改孝四路，民憂國光加違停尖峰塞爆。記者游明煌／攝影

基隆公車每天有近千班次，分成1到6字頭路線，自2月1日起，3、4、6字頭約近一半的路線班次將調整路線，並更改發車地點，原由總站發車，改為基隆火車站南站旁孝四路。今天消息曝光後，有不少民眾反映，尖峰時段恐與旁邊的國光客運搶道，加上孝四路以後的道路狹小，屆時孝四路、忠二路恐塞爆。公車處則說，孝四路較寬，且有段距離，不會有太大影響。

不少民眾憂心，改到孝四路距國光客運總站近，因市公車班次很多，孝四路、忠二路屆時恐塞爆。有網友在臉書社群「基隆人」反映，要是忠二跟孝二路口的紅綠燈秒數沒改、忠二路違停沒處理、行人在忠二跟孝二路口（靠肯德基一側）違規穿越道路，一定讓忠二路塞到爆。

還有網友表示，3月圓環跟天橋要拆除，8月轉運站要完工，為什麼更改路線不一次到位完整規劃，難道為了拚10月城市博覽會？但也有人說，雖然不太滿意，但真正的營運問題開始改了，公車處自已才是最大的問題，開始改了是好事，能一次到位最好。

公車處長陳新埤表示，此次調整主要因應國門廣場施工，未來城際轉運站完工後，還會再調整。改由基隆火車站南站前孝四路發車，距離附近國光客運總站還有段距離，道路也寬，不致會有太大影響。各路線依基隆市道路路況或多或少都會有部分重曡，以後會進行研討後再調整，2月調整3、4、6路線尚未含此部分，主要擔心一次性過大調整影響乘客搭乘。

調整路線部分，3字頭有301太白莊、302中山高中、303大竿林、304高遠新村、305濱海大道、306中平街、307中和國小、308外木山漁港、310大武崙沙灘；4字頭有402堵南里、403東新街、406長安社區、407七堵-總站、408長安社區-基隆火車站；6字頭有601四腳亭、602暖暖、603東勢坑、605龍門谷、607羅傑摩爾、608南新街。

市區行駛路線更改，3字頭：忠一路→孝四路→忠二路→孝二路→31號橋；4字頭：忠一路→孝四路→忠二路→孝二路→仁五路；6字頭：忠一路→孝四路→忠二路→孝二路→仁五路。上述路線有部份班次回程行經成功市場部份，則行駛路線回程亦行經成功陸橋。

基隆市公車一半發車改孝四路，民憂國光加違停尖峰塞爆。記者游明煌／攝影
基隆市公車一半發車改孝四路，民憂國光加違停尖峰塞爆。記者游明煌／攝影

基隆 公車 火車站

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