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宜蘭「變龍園」功成身退 土地交還蘭女興建學生宿舍

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
位於宜蘭市近千坪的「變龍園」生態園區，是民眾散步休閒的好去處，如今功成身退，土地歸還地主興建學生宿舍。圖／市公所提供
位於宜蘭市近千坪的「變龍園」生態園區，是民眾散步休閒的好去處，如今功成身退，土地歸還地主興建學生宿舍。圖／市公所提供

宜蘭市中華路與民權新路口約1000坪空地，原本荒廢雜亂，5年前經由市公所整理成為「變龍園生態園區」綠意盎然，成為市民散步休閒的好去處，市長江聰淵今天前往感謝社區志工維護。由於地主有需求，變龍園功成身退，土地還給蘭陽女中，規劃興建學生宿舍。

宜蘭市這塊空地緊鄰道路，人來人往，非常顯眼，市公所表示，這裡原本是國立蘭陽女中的舊宿舍，因建物年久失修，拆除後荒廢多年，影響環境及市容；5年多前，市公所跟學校及民權社區協調，取得校方同意進行環境改造。

市公所進行綠美化過程中，豐富自然生態多樣性，除了保留現地原有喬木，工法上也盡量貼近生態環境的概念，以植物、昆蟲為生態主軸，採用礫石和透水磚取代水泥硬舖面做為景觀步道，結合既有生態溝作為生態復育基礎，由於園區有不少變葉木及龍柏，於是取名為「變龍園」，近千坪的生態園區成了市區景觀新亮點。

市長江聰淵今天前往感謝社區志工長年投入維護心力，他表示，變龍園生態園區完工啟用後，交由民權社區發展協會社區志工和市公所共同維管下，頗獲好評，更多次獲得環保署空氣品質淨化區空氣品質競賽的績優獎項，感謝社區志工把這裡發展成兼顧生態、綠美化及無障礙的環境，讓大家共享變龍園景觀生態之美。

江聰淵說，由於蘭陽女中要興建宿舍，必須收回土地，園區內部分新種植栽將移到市公所所轄的公有區域，同樣做為綠美化之用，持續發揮功能。

位於宜蘭市近千坪的「變龍園」生態園區，是民眾散步休閒的好去處，如今功成身退，土地歸還地主興建學生宿舍。圖／市公所提供
位於宜蘭市近千坪的「變龍園」生態園區，是民眾散步休閒的好去處，如今功成身退，土地歸還地主興建學生宿舍。圖／市公所提供

生態園區 綠美化 江聰淵

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