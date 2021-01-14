東縣府免費無線上網 3個多月逾200萬人次上網

台東縣政府在主要熱區架設免費無線上網，從去年10月1日正式上線至今已有超過200萬人次上網。縣府表示，除了讓民眾方便上網，蒐集的數據也能提供數位治理參考。

縣府今天表示，台東數位福利網（TTFREE）免費上網自109年6月15日起開放測試，至9月7日上線發表時，使用超過100萬人次，10月1日正式上線後至今，已超越200萬人次，單日最高曾達3萬3953使用人次，平均每日會員增加約136人，平均每日使用人數約為9749人。

縣府表示，新一代TTFREE上網速度快且沒有延遲現象，加入光纖與4G線路相互備援，服務可用率提升，TTFREE更提供機關、學校、醫院等單位加盟，計有682個熱區，使WIFI訊號覆蓋率更高，並整合公車行動基地台，讓民眾在行進中的公車上就能使用TTFREE服務，能隨時掌握公車動態，顯示民眾對TTFREE擁有高度的使用需求。

台東縣長饒慶鈴表示，隨著資通訊科技的快速發展，行動裝置應用普及，雲端化、行動化資訊服務，充斥在我們的日常生活，如外送平台、線上購物等服務的興起，電商平台、宅經濟正夯，逐漸改變民眾消費習慣。

而這些應用皆須仰賴完善的無線網路，TTFREE的架設使公眾網路更完善，讓數位生活更便利，數位經濟更活絡；政策的規劃及執行，需要有引用的數據來分析，TTFREE熱區的布建，可收集人流數據，分析人流方向、客流熱點等資訊，能提供數位治理參考，例如2021台東跨年活動啟動人流偵測，準確探知人流數，供防疫決策使用，使活動順利完成。

台東縣政府國際發展及計畫處指出，未來TTFREE將引進更多的熱區，使上網的密度更綿密，提供上網熱區給社會福利的高齡智能照護-平安符、空氣品質監測、防災監測、巡迴醫療等網路連線需求，提升TTFREE更多的加值服務應用，發揮無線網路服務的最大值，創造「無線」可能。