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台鐵、花縣府簽備忘錄 預計投入數百億元活化站場土地

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
台鐵局長張政源（前排左）與花蓮縣長徐榛蔚，今天簽訂合作備忘錄，將共同開發花蓮新、舊火車站站場周邊土地，打造成國際觀光門戶。記者王燕華／攝影
台鐵局長張政源（前排左）與花蓮縣長徐榛蔚，今天簽訂合作備忘錄，將共同開發花蓮新、舊火車站站場周邊土地，打造成國際觀光門戶。記者王燕華／攝影

台鐵局與花蓮縣政府今天簽署合作開發備忘錄，將以雙核心模式，共同開發新、舊火車站站區41公頃土地。台鐵局長張政源說，這項「洄瀾雙城開發計畫」將是台鐵在全台活化面積最大的開發案，將招商引資，投入至少2、300億元，打造為國際級觀光門戶，最快8年內有初步成果，他預計可創造千億元效益。

為了推動這項活化案，台鐵與花蓮縣府去年8月就成立溝通平台，多次開會，達成初步共識，今天由張政源率員造訪花蓮縣府，與縣長徐榛蔚共同簽署合作備忘錄。

洄瀾雙城開發計畫分成兩處主要基地，一是花蓮火車站及其周邊土地，面積約23公頃，要打造成「洄瀾車站城」，以車站為核心，往外延伸，發展商旅服務整合招商，提供住宿、餐飲、購物及會議等複合主題購物中心。

另外，舊站所在的東大門夜市及其周邊的18公頃土地，規畫為「洄瀾星空城」，連結鐵道文化園區、日出香榭大道與東大門夜市濱海區等，預計會有度假型飯店、酒店商場、婚宴會館，酒店式公寓，Long stay、養生村等設施。

張政源說，軌道經濟逐漸成熟，台鐵這幾年也全力活化資產，這次簽訂合作開發備忘錄，是台鐵局與花東地方縣府的首例，未來將逐步變更用地、招商引資，引入在地元素與特色，打造成國際觀光門戶。他樂觀估計，8年內應該就可看到初步的成果，開發完成後，效益至少超過千億

「老城區蛻變的一刻」縣長徐榛蔚說，在台鐵的所有場站裡，花蓮站是全國必來，遊客人次每年創新高，且目前鐵道文化與綠色旅遊已成主流和顯學，今天與台鐵局簽訂備忘錄，代表東台灣觀光門戶開始啟動，未來縣府會與台鐵局協力合作，連結兩個核心基地，擴大開發效益。

台鐵局與花蓮縣府推動「洄瀾雙城開發計畫」，預計投入2、300億元，活化火車站周邊土地。記者王燕華／攝影
台鐵局與花蓮縣府推動「洄瀾雙城開發計畫」，預計投入2、300億元，活化火車站周邊土地。記者王燕華／攝影
台鐵局長張政源（左2）與花蓮縣長徐榛蔚（中）今天簽訂合作備忘錄，將共同開發花蓮新、舊火車站站場周邊土地，打造成國際觀光門戶。記者王燕華／攝影
台鐵局長張政源（左2）與花蓮縣長徐榛蔚（中）今天簽訂合作備忘錄，將共同開發花蓮新、舊火車站站場周邊土地，打造成國際觀光門戶。記者王燕華／攝影

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