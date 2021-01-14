台鐵、花縣府簽備忘錄 預計投入數百億元活化站場土地

台鐵局與花蓮縣政府今天簽署合作開發備忘錄，將以雙核心模式，共同開發新、舊火車站站區41公頃土地。台鐵局長張政源說，這項「洄瀾雙城開發計畫」將是台鐵在全台活化面積最大的開發案，將招商引資，投入至少2、300億元，打造為國際級觀光門戶，最快8年內有初步成果，他預計可創造千億元效益。

為了推動這項活化案，台鐵與花蓮縣府去年8月就成立溝通平台，多次開會，達成初步共識，今天由張政源率員造訪花蓮縣府，與縣長徐榛蔚共同簽署合作備忘錄。

洄瀾雙城開發計畫分成兩處主要基地，一是花蓮火車站及其周邊土地，面積約23公頃，要打造成「洄瀾車站城」，以車站為核心，往外延伸，發展商旅服務整合招商，提供住宿、餐飲、購物及會議等複合主題購物中心。

另外，舊站所在的東大門夜市及其周邊的18公頃土地，規畫為「洄瀾星空城」，連結鐵道文化園區、日出香榭大道與東大門夜市濱海區等，預計會有度假型飯店、酒店商場、婚宴會館，酒店式公寓，Long stay、養生村等設施。

張政源說，軌道經濟逐漸成熟，台鐵這幾年也全力活化資產，這次簽訂合作開發備忘錄，是台鐵局與花東地方縣府的首例，未來將逐步變更用地、招商引資，引入在地元素與特色，打造成國際觀光門戶。他樂觀估計，8年內應該就可看到初步的成果，開發完成後，效益至少超過千億