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冬山河利澤簡橋冷到縮起來 公路總局釋疑：正常現象
數波寒流南下讓宜蘭連續多日維持低溫，五結鄉利澤簡橋伸縮縫，疑似受不了低溫「縮起來」，目測縫隙寬度約10至15公分，民眾經過時發現縫隙過大，上網發文詢問「這樣正常嗎？」對此，公路總局表示，伸縮縫設計是為防「熱脹冷縮」，冬天低溫縫隙大，屬正常現象，民眾不需擔心。
宜蘭縣利澤簡橋屬台7丙線，屬於鋼繫拱橋，總長度約148公尺，橫跨冬山河，是五結鄉的地標之一。
最近宜蘭連日低溫，橋梁伸縮縫疑似低溫引起「冷縮」，縫隙加大，如同出現一個小洞，有民眾經過發現後，上網詢問「這樣正常嗎？」，在網路引起民眾熱議，有人擔心縫隙過大，恐影響行人或單車通行。也有人認為伸縮縫本來就是為防「熱漲冷縮」，天氣冷，縫隙加大是正常現象，「國小課本就有教的基礎常識」。
對此，公路總局第四區養護工程處今出面釋疑，該處處長李順成表示，橋梁為避免熱脹冷縮產生的應力破壞，都設有伸縮縫，利澤簡橋屬於齒型伸縮縫，保留較大的熱脹冷縮彈性；由於近日連日低溫，橋梁冷縮較為明顯，縫隙才會加大，若為夏天，則會熱脹，縫隙縮小，兩者均屬於正常物理現象，伸縮容許量還有三分之一，民眾不需過度擔心。
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