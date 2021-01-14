本屆第4人 花蓮縣議員陳英妹涉貪將解職陳建忠遞補

花蓮縣議員陳英妹涉貪被判刑7年並遞奪公權5年定讞。花蓮縣議會表示，根據地方制度法、選罷法規定，將由該選區落選頭、前議員陳建忠遞補，一切會等收到中央選委會和內政部的公文以後再辦理後續作業，這是繼施金樹、許淑銀、蔡啟塔後，本屆花蓮縣議會第4位涉貪解職的議員。

根據地方制度法第79條，縣市議員犯內亂、外患或貪汙罪，經判刑確定者，將由內政部解除其職務，另選罷法第74條，有褫奪公權尚未復權情形，缺額由落選人依得票數高低順序遞補。陳英妹的第7選區有2席議員，本屆選舉時5人參選，由陳英妹與哈尼．噶照當選，陳英妹被解職後，由陳建忠遞補。

縣議會本屆是第19屆，共33席議員，相當不平靜，任期才剛過半，就有4位議員被解職。六連霸資深縣議員施金樹在就職後沒幾天，就因遊說動支地方建設補助款補助鄉公所購置LED路燈、消防設備，再收受廠商百餘萬元佣金，遭最高法院三審定讞，判刑9年，褫奪公權5年，他的職缺由同選區落選頭莊枝財遞補。

接著是曾任秀林鄉長的縣議員許淑銀，被控在擔任秀林鄉長期間，收受颱風災後搶修廠商的215萬元賄款，被依貪汙罪判刑8年6月、褫奪公權5年，前年8月定讞。許遭解職，依法辦理補選，由田韻馨當選。

去年6月，縣議員蔡啟塔也因為10年多前擔任花蓮市長時，涉貪收受工程回扣，遭判刑15年定讞，由同選區的徐子芳遞補。