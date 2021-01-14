城市在閱讀講座起跑 誰來基隆繪本作者校園分享

基隆市文化局與教育處合作，以「誰來基隆」系列繪本為主題，在學校的社區共讀站舉辦「城市在閱讀－認識基隆」巡迴講座，5名作者將現身說法，一同從繪本中瞭解城市故事。

基隆市文化局長陳靜萍表示，去年出版的「誰來基隆」系列繪本廣受各界詢問，這次與教育處一同邀請系列繪本的5名作者現身說法，前進社區與校園分享故事外，更要分享創作的歷程，以及作者如何運用觀察視角描繪出不同時期的基隆歷史。

陳靜萍指出，這次系列講座從今天起至18日，分別在德和國小、七堵國小、港西國小、瑪陵國小、仙洞國小的社區共讀站共舉辦5場講座。市府也將針對「誰來基隆」系列繪本開發教學方案並辦理教師研習，帶著基隆的小孩走進歷史。

此外，文化局表示，配合台北國際書展將發放「寒假趣書展」活動學習單，完成學習單內容者可到市內各公共圖書館兌換小禮物，數量有限，送完為止。