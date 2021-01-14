花蓮輔具資源中心暫遷社福館 服務不打折

因應花蓮縣身心障礙福利服務中心整修工程，輔具資源中心即日起遷移至社會福利館1樓服務，待工程完成後再恢復原地點服務民眾。花蓮縣輔具資源中心表示，對外服務一切正常，也歡迎民眾利用線上及電話諮詢。

縣府委託門諾醫院承辦花蓮縣輔具資源中心，並設置花蓮市、國軍花蓮總醫院、萬榮衛生所、玉里衛生所、卓溪鄉、豐濱鄉、壽豐鄉及光復鄉公所8處服務據點，另規畫在玉里鎮設輔具中心、鳳林鎮設輔具據點，秀林鄉、富里鄉則開辦輔具便利站，提供輔具諮詢基礎服務，協助需求者及家庭，對輔具的認識或轉介申請，全縣約2萬6千名身障者受惠。

花蓮縣輔具中心指出，中心提供身障者10大類別，上百項輔具租借、維修及到宅服務，開辦至今累計服務個案超過萬件。除每周一至五上午8時到下午5時提供服務，每周也會前往服務據點巡迴。

輔具資源中心即日起在社會福利館一樓大禮堂進行服務，雖然空間稍小，但服務不打折。輔具中心組長莊惠棽表示，考量疫情關係並同時滿足長照需求，輔具資源中心提供線上系統服務，有輔具需求的民眾，可直接透過網路線上系統，觀看預計申請的輔具；若須到現場試用，展示輔具也都會消毒、清潔，讓民眾安心。