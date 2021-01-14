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花蓮輔具資源中心暫遷社福館 服務不打折

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣輔具資源中心暫遷移至社會福利館服務，提供有需求民眾諮詢。圖／花蓮縣輔具資源中心提供
花蓮縣輔具資源中心暫遷移至社會福利館服務，提供有需求民眾諮詢。圖／花蓮縣輔具資源中心提供

因應花蓮縣身心障礙福利服務中心整修工程，輔具資源中心即日起遷移至社會福利館1樓服務，待工程完成後再恢復原地點服務民眾。花蓮縣輔具資源中心表示，對外服務一切正常，也歡迎民眾利用線上及電話諮詢。

縣府委託門諾醫院承辦花蓮縣輔具資源中心，並設置花蓮市、國軍花蓮總醫院、萬榮衛生所、玉里衛生所、卓溪鄉、豐濱鄉、壽豐鄉及光復鄉公所8處服務據點，另規畫在玉里鎮設輔具中心、鳳林鎮設輔具據點，秀林鄉、富里鄉則開辦輔具便利站，提供輔具諮詢基礎服務，協助需求者及家庭，對輔具的認識或轉介申請，全縣約2萬6千名身障者受惠。

花蓮縣輔具中心指出，中心提供身障者10大類別，上百項輔具租借、維修及到宅服務，開辦至今累計服務個案超過萬件。除每周一至五上午8時到下午5時提供服務，每周也會前往服務據點巡迴。

輔具資源中心即日起在社會福利館一樓大禮堂進行服務，雖然空間稍小，但服務不打折。輔具中心組長莊惠棽表示，考量疫情關係並同時滿足長照需求，輔具資源中心提供線上系統服務，有輔具需求的民眾，可直接透過網路線上系統，觀看預計申請的輔具；若須到現場試用，展示輔具也都會消毒、清潔，讓民眾安心。

莊惠棽說，再過一個月就要過農曆年，提醒有輔具租借、歸還需求的民眾儘早到輔具中心辦理，2月10日至2月16日春節，將配合社會福利館休館，休息至2月17日恢復服務。有輔具需求民眾也可先透過電話03-8225365、03-8241657洽詢。

花蓮縣府委託門諾醫院承辦花蓮縣輔具資源中心，因原地點整修，即日起遷移至社會福利館服務。圖／花蓮縣輔具資源中心提供
花蓮縣府委託門諾醫院承辦花蓮縣輔具資源中心，因原地點整修，即日起遷移至社會福利館服務。圖／花蓮縣輔具資源中心提供

衛生所 身障者 疫情

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