搶250元農遊券商機 宜蘭縣農會加碼送120元競賽得獎米

農委會去年底推出「買千送250」第二波農遊券方案，宜蘭縣農會今天宣布，加碼再送1包競賽得獎的宜蘭嚴選米，價值120元，等於買1千元商品可獲得回饋370元，大約六三折，這套優惠方案也可用來採購縣農會最近推出的年菜，相當划算。

去年政府送出農遊券，帶動宜蘭縣農會驚人買氣，營業收入增加900多萬元，尤其搶購在地生產的養生豆奶，一度造成市場大缺貨；行政院農委會接著在去年12月25日推出第二波買1千元農業相關商品送出250元的農遊券，有別於第一波農遊券是免費抽籤，第二波是民眾必須有消費才能獲得回饋。

搭配農委會這次優惠，宜蘭縣農會特別加碼送，農會總幹事陳誌銘表示，只要到縣農會的超市購買國產農產品超過一千元，除了可以領到農委會發送的250元農遊券，另外再贈送一包1公斤裝的宜蘭嚴選優質競賽米，價值120元，總計回饋370元。

此外，縣農會因應農曆年節所推出的年菜，葷食十道菜2500元、素食八道菜900元，一樣適合這套農遊券促銷方案，期盼藉由「雙重送」再衝出一波買氣。

行政院農委會買千送250元的農遊券活動只到2月10日止，縣農會贈送的得獎嚴選好米約數百包，也有數量限制；縣農會提醒取得「買千送250」資格的民眾，必須先上網登錄後，3月1日拿到250元的電子票券才能購物消費。