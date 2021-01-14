疫情引爆國旅叫伊第1名 台東2020旅遊破千萬人次

疫情引爆國旅，全民瘋台東，去年台東旅遊突破千萬人次，比前年成長24.78%，更獲選旅遊業10大國旅城市的第1名。

去年受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，國旅大爆發，尤其是零確診的台東更是國內旅遊首選，知名景點的人潮幾乎沒有淡旺季和例假日差別。

根據台東縣政府交通及觀光發展處統計，台東109年遊客人次達到1033萬3218人次，相較於108年全年的828萬1101人次，成長了24.78%，在沒有外國觀光客的前提下，仍增加近1/4的旅遊人次。

交觀處表示，除了台東武漢肺炎零確診的因素外，台東獨特的慢活觀光型態受到國人青睞，不但轟動國旅，甚至創造出全民瘋台東的熱潮。

交觀處指出，台東縣長饒慶鈴上任後即用「一快一慢」來打通台東的任督二脈，「快」是指升級行政效能並且加快行政效率；「慢」則是專屬台東的生活態度，從台東的生活角度出發，用在地人的「真、善、美」打造出專屬台東的品牌。

透過真實純淨無污染的環境、善良純樸有人情味的人民以及多元族群兼容並蓄、獨一無二好山好水的台東之美，讓遊客體驗令人嚮往的台東生活，打造「慢經濟」的典範城市。

另外，台東渾然天成的慢生活氛圍、純淨自然的山海景緻和悠閒愜意的旅遊型態，不但是島內出遊首選，更是旅遊業者Expedia智遊網公布的旅遊報告2020年最受台灣旅客喜愛的10大國旅城市第1名。

交觀處表示，Expedia智遊網的報告指出，受到疫情影響，旅遊型態改變，旅客傾向遠離塵囂的鄉鎮輕旅行、公路旅行、山海露營、秘境探索等深度旅遊，而這些旅遊型態在台東都能體驗得到。

交觀處強調，未來台東將持續推出更多元的旅遊玩法，包括打造東海岸太平洋遊憩水域、推出自行車旅遊路線和鐵道特色旅遊等創意玩法，讓「東漂」持續流行，延續瘋台東熱度。