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雜亂空間大改造像一流書店 基隆信義國小共讀站飄書香

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
信義國小「品書軒」、「書香BAR」社區共讀站揭牌啟用。圖／基隆市政府提供
信義國小「品書軒」、「書香BAR」社區共讀站揭牌啟用。圖／基隆市政府提供

基隆市信義國小將地下室雜亂空間整建成與一流書店風格相彷之「品書軒」，並把原圖書室更改造整建成可眺望遠景的「書香BAR」，成為社區共讀站，學生與學區民眾將可體驗一流書店與咖啡廳般的人文閱讀情境，是空間翻轉改造的好案例

信義國小「品書軒」、「書香BAR」社區共讀站昨天揭牌，學生與學區民眾拿著自己喜歡的書，或帶台平板電腦，在閱讀桌旁，或在沙發上、在吧檯椅前，隔著大面玻璃眺望校園，學生說，「感覺像在書店，看起書來很有趣。」

信義國小融合藝術教育特色，運用工業風風格裝潢和蒙德里安主題彩繪，營造閱讀氛圍，建置社區共讀站，不只學生使用，也為學區民眾提供多元閱讀環境。

基隆市府教育處長林祝里表示，信義國小將地下室雜亂空間整建成與一流書店風格相彷之「品書軒」，原圖書室更改造整建成可眺望遠景的「書香BAR」，是空間翻轉改造的好案例。舒適功能齊全的閱讀環境，加上學校老師設計多項課程，讓學生有機會體驗便利數位應用，在紙本書閱讀與新興媒體間自在探索，豐富自己學習內涵。

信義國小賴麗雯校長則說，在教育部、教育處、中油及市議員大力經費支持，透過專案計畫重新規畫學生與社區民眾的人文閱覽情境。除將數位探索設備、全自動無人借還書系統、書法學習、書店氣氛情境納入圖書空間外，還將數位探索實作融入全校課程和社團活動中，讓孩子藉由自己發想、自己動手，培養利用數位探索情境，培養獨立思考解決問題的能力。

信義國小「品書軒」、「書香BAR」社區共讀站揭牌啟用。圖／基隆市政府提供
信義國小「品書軒」、「書香BAR」社區共讀站揭牌啟用。圖／基隆市政府提供
信義國小「品書軒」、「書香BAR」社區共讀站揭牌啟用。圖／基隆市政府提供
信義國小「品書軒」、「書香BAR」社區共讀站揭牌啟用。圖／基隆市政府提供
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信義國小「品書軒」、「書香BAR」社區共讀站揭牌啟用。圖／基隆市政府提供
信義國小「品書軒」、「書香BAR」社區共讀站揭牌啟用。圖／基隆市政府提供

基隆 咖啡廳 教育部

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