聽新聞
test
0:00 / 0:00
雜亂空間大改造像一流書店 基隆信義國小共讀站飄書香
基隆市信義國小將地下室雜亂空間整建成與一流書店風格相彷之「品書軒」，並把原圖書室更改造整建成可眺望遠景的「書香BAR」，成為社區共讀站，學生與學區民眾將可體驗一流書店與咖啡廳般的人文閱讀情境，是空間翻轉改造的好案例
信義國小「品書軒」、「書香BAR」社區共讀站昨天揭牌，學生與學區民眾拿著自己喜歡的書，或帶台平板電腦，在閱讀桌旁，或在沙發上、在吧檯椅前，隔著大面玻璃眺望校園，學生說，「感覺像在書店，看起書來很有趣。」
信義國小融合藝術教育特色，運用工業風風格裝潢和蒙德里安主題彩繪，營造閱讀氛圍，建置社區共讀站，不只學生使用，也為學區民眾提供多元閱讀環境。
基隆市府教育處長林祝里表示，信義國小將地下室雜亂空間整建成與一流書店風格相彷之「品書軒」，原圖書室更改造整建成可眺望遠景的「書香BAR」，是空間翻轉改造的好案例。舒適功能齊全的閱讀環境，加上學校老師設計多項課程，讓學生有機會體驗便利數位應用，在紙本書閱讀與新興媒體間自在探索，豐富自己學習內涵。
信義國小賴麗雯校長則說，在教育部、教育處、中油及市議員大力經費支持，透過專案計畫重新規畫學生與社區民眾的人文閱覽情境。除將數位探索設備、全自動無人借還書系統、書法學習、書店氣氛情境納入圖書空間外，還將數位探索實作融入全校課程和社團活動中，讓孩子藉由自己發想、自己動手，培養利用數位探索情境，培養獨立思考解決問題的能力。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言