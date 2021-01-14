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水情吃緊！台東池上及關山地區農田實施輪灌

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣稻米最大產區的池上鄉和關山鎮一帶傳水荒，農田水利署台東管理處針對池上和關山一帶農田，開始採取分區輪灌措施。記者尤聰光／攝影
台東縣稻米最大產區的池上鄉和關山鎮一帶傳水荒，農田水利署台東管理處針對池上和關山一帶農田，開始採取分區輪灌措施。記者尤聰光／攝影

全國各地缺水灌溉，台東縣稻米最大產區的池上鄉和關山鎮一帶也傳出水荒，農田水利署台東管理處表示，針對池上和關山一帶農田，開始採取分區輪灌措施。

台東管理處指出，即日起至2月20日止，針對池上圳和關山圳，分別採取兩區輪灌一期稻作農田，讓農民可以依照排定時程，都有水插秧。

池上和關山地區的灌溉用水，因為去年沒有颱風沒有大雨，主要取水的河川卑南溪水量比去年少了4成，去年2期稻已展開輪灌，今年的1期稻水情依然吃緊。

「一期延後插秧時間，影響二期稻作。」魏姓農民說，這時候最需要用水，如果水源不足，不僅影響稻作生長，也會壓縮耕作和收成時間。

農委會台東區農業改良場表示，水稻在插秧初期和開花期最需要水，插秧期農田淹水除稻子本身需求，一方面也是抑制雜草生長，如果水不足，將來農田不好管理。

台東管理處強調，輪灌是過度時期，一旦雨水充足水量夠，會再檢討放寬輪灌時間，也希望農民共體時艱，按照輪灌時間表取水灌溉，建議水源末端的農民能考慮休耕。

台東 農民 農委會

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