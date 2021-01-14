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基隆市公車大規模變動 近半路線班次調整並改發車地點
基隆市公車每天有近千班次，分成1到6字頭路線，自2月1日起，3、4、6字頭約近一半的路線班次將調整路線，並更改發車地點，原由總站發車，改為基隆火車站南站旁孝四路，請民眾注意搭車地點。
公車處長陳新埤表示，此次調整所有班次一半的路線，主要是因應國門廣場施工，未來城際轉運站完工後，還會再調整，2月起調整的路線原由總站發車，一律改由基隆火車站南站附近孝四路發車，距離在南站附近國光客運站有段距離，並不會互相影響。
調整路線部分，3字頭有301太白莊、302中山高中、303大竿林、304高遠新村、305濱海大道、306中平街、307中和國小、308外木山漁港、310大武崙沙灘；4字頭有402堵南里、403東新街、406長安社區、407七堵-總站、408長安社區-基隆火車站；6字頭有601四腳亭、602暖暖、603東勢坑、605龍門谷、607羅傑摩爾、608南新街。
市區行駛路線更改，3字頭：忠一路→孝四路→忠二路→孝二路→31號橋；4字頭：忠一路→孝四路→忠二路→孝二路→仁五路；6字頭：忠一路→孝四路→忠二路→孝二路→仁五路。上述路線有部份班次回程行經成功市場部份，則行駛路線回程亦行經成功陸橋。
公車處指出，3字頭取消總站站牌，新增基隆火車站（南站）；4字頭取消城隍廟、總站，新增基隆火車站（南站）；6字頭取消城隍廟、總站，新增基隆火車站（南站）。各線原由總站發車（含末班車），一律改由基隆火車站南站發車。
陳新埤表示，各路線依基隆市道路路況或多或少都會有部分重曡，以後會進行研討後再調整，2月調整3、4、6路線尚未含此部分，主要擔心一次性過大調整影響乘客搭乘，提醒民眾注意搭車地點。
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