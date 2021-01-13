快訊

搶Apple Car大單！ 鴻海攜手吉利攻汽車代工

全面鎖國！日本政府禁止外國人入境 取消11國豁免

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒辦法上山追雪? 花蓮平地抬眼就能看到白雪皚皚

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮今天冬陽探頭，在平地抬頭就能看到奇萊連峰積雪的美景。圖／胡姓民眾提供
花蓮今天冬陽探頭，在平地抬頭就能看到奇萊連峰積雪的美景。圖／胡姓民眾提供

低溫一波接一波，海拔超過3000公尺的奇萊連峰積雪白了頭，花蓮今天放晴，在平地抬頭就能看到白雪皚皚的美景，從秀林鄉銅門、壽豐鄉鯉魚潭，一直到吉安鄉的木瓜溪橋都能賞到絕美雪景，不少民眾拍照分享在網路上，還有鐵道迷拍下火車映照著山頭雪景的畫面，讓網友直呼「太美了」。

家住鳳林鎮的徐先生上午趁著冬陽探頭帶孩子出門，路過木瓜溪橋，抬頭一望見山頭覆蓋白雪，忍不住停車拍下這難得一遇的美景，當時和他一起在平地賞雪的民眾有2、30人，驚呼連連。

「霸王級寒流才看得到」徐先生說，台灣身處亞熱帶，要看到高山被雪白頭的畫面相當難得，而且今天天氣好，在平地就能賞雪，忍不住用手機記錄下來。

根據氣象局資料，今年1月上旬均溫，基隆攝氏13.65度、淡水12.81度、台北13.85度、新竹13.46度，宜蘭、花蓮、台東等地，今年1月上旬均溫是1986年以來最冷。

花蓮氣象站主任譚廉說，低溫加上水氣充足使得高山積雪，只是前兩天花蓮陰雨視線不佳；今天花蓮放晴，能見度夠，在平地就看得到高山下雪的美景。

他表示，雖然接下來近日空氣比較乾冷，還是會有融雪可能，民眾可以把握這幾天好天氣的機會，欣賞雪景。因山邊通常下起會起霧、起嵐，建議上午是賞景的最佳時機。

奇萊山區由主峰、北峰、卡羅樓斷崖、屏風稜線、大禹山等形成一系列綿延雄偉的山峰，北銜合歡群峰，南連能高群巒。奇萊主山又稱或奇萊主峰，位於花蓮縣秀林鄉富世村、銅門村與南投縣仁愛鄉合作村間，標高3560公尺。

花蓮今天冬陽探頭，在秀林鄉仁壽橋，抬頭就能看到奇萊連峰積雪的美景。圖／張姓民眾提供
花蓮今天冬陽探頭，在秀林鄉仁壽橋，抬頭就能看到奇萊連峰積雪的美景。圖／張姓民眾提供
花蓮今天冬陽探頭，在平地抬頭就能看到奇萊連峰積雪的美景，吸引民眾搶拍。圖／胡姓民眾提供
花蓮今天冬陽探頭，在平地抬頭就能看到奇萊連峰積雪的美景，吸引民眾搶拍。圖／胡姓民眾提供
花蓮縣吉安鄉木瓜溪橋旁鐵道，火車映襯著遠方高山雪景，美得不得了。圖／徐姓民眾提供
花蓮縣吉安鄉木瓜溪橋旁鐵道，火車映襯著遠方高山雪景，美得不得了。圖／徐姓民眾提供

低溫 鐵道迷

延伸閱讀

若「台灣平地下雪」會期待嗎？ 網友噓爆：災難一籮筐

蘇花改通車滿周年 花蓮市、吉安鄉大樓破2字頭

影／合歡山又飄雪！山頭披白毯 追雪迷玩瘋了

花蓮49歲林姓鐵路警察突昏迷 送醫搶救

相關新聞

一度撤站引發民怨 國光客運頭城站今重新啟用營運

頭城區漁會舊址原先設有國光客運售票站點，因租約到期國光撤站，引起民怨，經縣議員蔡文益、縣府、國光客運、漁會多方協調，最後...

沒辦法上山追雪? 花蓮平地抬眼就能看到白雪皚皚

低溫一波接一波，海拔超過3000公尺的奇萊連峰積雪白了頭，花蓮今天放晴，在平地抬頭就能看到白雪皚皚的美景，從秀林鄉銅門、...

台東疫情零確診 去年旅遊人次破千萬創新高

新冠肺炎疫情影響國人無法出國，進而帶動國內旅遊觀光，台東縣成為島內出國首選，尤其縣府及觀光業者防疫超前部署持續零確診的表...

花蓮市國家清潔周將展開 免費協助清運家戶大型垃圾

花蓮市國家清潔周將於下月1日起展開，配合清潔周，市公所這個月29日起，輪流到各里為民眾免費清運廢棄電視、冰箱等大型廢棄物...

台東向陽山最久「雪人」 已存活6天了！

連續3波冷氣團，台灣部分高山成雪白世界，海拔2320公尺的台東向陽森林遊樂區，也從首波冷氣團下冰霰後，也下起雪來，吸引不...

太陽出來了！宜蘭太平山今晨迎金黃色日出　遊客嗨翻

宜蘭太平山國家森林遊樂區今天清晨低溫達零下2度，但屬於乾冷天氣，園區未再下雪，不過園區仍有先前留下的殘雪，今一早遊客在售...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。