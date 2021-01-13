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沒辦法上山追雪? 花蓮平地抬眼就能看到白雪皚皚
低溫一波接一波，海拔超過3000公尺的奇萊連峰積雪白了頭，花蓮今天放晴，在平地抬頭就能看到白雪皚皚的美景，從秀林鄉銅門、壽豐鄉鯉魚潭，一直到吉安鄉的木瓜溪橋都能賞到絕美雪景，不少民眾拍照分享在網路上，還有鐵道迷拍下火車映照著山頭雪景的畫面，讓網友直呼「太美了」。
家住鳳林鎮的徐先生上午趁著冬陽探頭帶孩子出門，路過木瓜溪橋，抬頭一望見山頭覆蓋白雪，忍不住停車拍下這難得一遇的美景，當時和他一起在平地賞雪的民眾有2、30人，驚呼連連。
「霸王級寒流才看得到」徐先生說，台灣身處亞熱帶，要看到高山被雪白頭的畫面相當難得，而且今天天氣好，在平地就能賞雪，忍不住用手機記錄下來。
根據氣象局資料，今年1月上旬均溫，基隆攝氏13.65度、淡水12.81度、台北13.85度、新竹13.46度，宜蘭、花蓮、台東等地，今年1月上旬均溫是1986年以來最冷。
花蓮氣象站主任譚廉說，低溫加上水氣充足使得高山積雪，只是前兩天花蓮陰雨視線不佳；今天花蓮放晴，能見度夠，在平地就看得到高山下雪的美景。
他表示，雖然接下來近日空氣比較乾冷，還是會有融雪可能，民眾可以把握這幾天好天氣的機會，欣賞雪景。因山邊通常下起會起霧、起嵐，建議上午是賞景的最佳時機。
奇萊山區由主峰、北峰、卡羅樓斷崖、屏風稜線、大禹山等形成一系列綿延雄偉的山峰，北銜合歡群峰，南連能高群巒。奇萊主山又稱或奇萊主峰，位於花蓮縣秀林鄉富世村、銅門村與南投縣仁愛鄉合作村間，標高3560公尺。
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