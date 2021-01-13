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串連七星潭 花蓮農好基地成打卡新景點

中央社 / 花蓮縣13日電

花蓮縣七星潭附近的四八高地區域，縣府規劃為開放的公共空間，包括戰備坑道、曼波園區及今年元旦正式營運「花蓮農好基地」，希望大家「都好」，也成為民眾新的拍照打卡點。

緊鄰七星潭的四八高地，經花蓮縣政府向軍方申請部分土地無償使用，在保有軍事歷史文化及在地生態環境下進行改造，結合農村再生及農業相關資訊，展示農村好物及資訊站，並保留軍械室，讓軍事與農事結合出精彩的火花，成為民眾體驗拍照打卡點。

縣長徐榛蔚表示，這幾年不斷改善優化環境，打造花蓮成為「花園城市」，今年初啟用四八高地戰備坑道，加入了戰地文化的解說教育，又將園區南側的舊營區活化，打造成花蓮農好基地，加上社區既有的漁村風貌與食漁教育，七星潭融合海洋、漁業及軍事文化，宛如一座「生態博物館」聚落。

花蓮縣政府農業處長吳昆儒指出，「農好」取台語「都好」諧音，具有農民培力、農村交流、農業推廣等目的；選在七星潭可說是相當合適，交通便利、離市區及觀光景點近的優勢，容易將民眾帶進基地。

吳昆儒說，目前連結曼波園區與坑道出口觀景台的步道已完工，而基地內部包括農村旅遊諮詢站、農村好物、農村好書閱讀角、共好廚房、軍事及農漁村展示、療癒花園、農村交誼廳等空間設置，也會不定期安排課程活動，以推廣農村文化、產業，給予農村社區一個新的舞台。

地景規劃師李秉恒說，花蓮好山好水，縣府積極打造花蓮農村好生活的品牌印象，農好基地串連起曼波園區、戰備坑道，舊營舍變裝後的文創空間將作為有機、食農、文化、療癒等場域，未來推出系列活動，希望成為身心靈療癒的基地。

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