花蓮市國家清潔周將展開 免費協助清運家戶大型垃圾

花蓮市國家清潔周將於下月1日起展開，配合清潔周，市公所這個月29日起，輪流到各里為民眾免費清運廢棄電視、冰箱等大型廢棄物，可撥（03）8233818預約，每戶以一次、3件為限；此外，市公所也預告，農曆春節期間，2月12至14（初一到初三）全面停止收運垃圾。

花蓮市公所清潔隊統計，前年全市垃圾量2萬3519公噸，大宗廢棄物407噸，資源回收量3787噸。去年垃圾量2萬3707噸、大宗廢棄物437噸，資源回收量4643噸，相比之下，垃圾量和大宗廢棄量持平，資源回收量明顯增加。

市長魏嘉賢今天上午到清潔隊關心，也再次提醒民眾做好垃圾回類，包括電池必須單獨收集後再交給資源回收，乾淨舊衣物可以交給資源回收車，但是內衣褲等貼身衣物不回收，必須當一般垃圾處理。

魏嘉賢表示，去年因疫情緣故，國旅大爆發，大量觀光客湧入，使得垃圾量及資源回收物增加。此外，這兩年外送平台興起，但外送餐飲多以塑膠或紙盒包裝，也是讓資源回收物增加的重要原因。

他呼籲民眾多體恤辛苦的清潔隊員，在家就做好資源回收物的分類，清潔隊也會落實垃圾破袋稽查作業，有隨車破袋檢查及不定點破袋稽查，提醒民眾落實資源回收。

配合國家清潔周，花蓮市公所將從1月29日起至2月5日，在各聯合里辦理大型廢棄物清運，各里指定清運大宗廢棄物的時間：1月29日（國華、國光、國治、國威、國魂、國安、國聯、國防、國盛、國風）等10里；2月1日（國強、國興、國慶、國福、國裕、國富）等6里；2月2日（民孝、民心、民享、民意、民樂、民運、民政、民德、民立、民勤）等10里；2月3日（民主、民有、民族、民生、民權）等5里；2月4日（主商、主勤、主工、主睦、主計、主信、主義）等7里；2月5日（主學、主力、主權、主農、主安、主和）等6里。

請先打電話（03）8233818預約登記，清潔隊會依時間免費清運廢棄電視、冰箱、沙發、衣櫥、衣櫃、桌椅、彈簧床等大型廢棄物，但不含滅火器、工業用冰箱或冰櫃，每戶以清運1次為限，一次限運3件。