向陽雪人6天才消失 號稱南橫「活得」最久雪人

連續3波寒流，台東南橫公路向陽地區持續降雪、低溫，公路局工程人堆成的大雪人，瞪大眼睛守護管制哨6天，直到今早才慢慢融化，被稱為南橫公路「活得」最久的雪人。

去年12月31日南橫公路海拔2320公尺的向陽地區降下冰霰和雪花，大地一片雪白；接著，1月8日晚上開始飄雪，皚皚白雪覆蓋山頭，積雪持續到今天清晨。

「昨天晚上又開始飄雪了」，昨天晚間7時許，向陽山區又飄雪，但僅持續1個多小時，今天上午氣溫逐漸回暖，積雪也開始融化。

「它開始消失了」，在向陽管制哨的大雪人今天上午開始融化，公路局工程人員邱雲忠說，上午太陽出來後雪人逐漸變瘦，今天就會消失，它是南橫公路「活得」最久的雪人。

邱雲忠說，8日下午他和同事在管制哨旁堆一個超過100公分高的大雪人，每天早上都瞪大眼睛看我們上班，飄雪時它就變胖，有時候雖然未下雪，但因低溫也不會融化，就這樣「活了」6天，直到今天上午才逐漸融化。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮昨天在「三立準氣象．老大洩天機」指出，一個冬天有3波寒流並不特別，但不到半個月連續3波，就史無前例了。

影像工作者、公民記者洪春景說，最近幾次的寒流來襲和以往有明顯不同，尤其是南部低溫有時竟然比北部低，而向陽山下的森林遊樂區溫度也比山上向陽山屋低。向陽整天籠罩在厚實的雲霧之中，轉個彎到埡口卻出大太陽，是個大藍天的好天氣。

他說，以前只要向陽下雪，埡口大關山隧道西洞口必然結冰，但令人訝異的是這次一到西洞口除了隧道內冰柱外，兩旁林木並未被霧淞覆蓋，而遠處的大山竟然積雪量也不多，南橫三山除了稜線像加了糖霜一樣薄薄的一層雪外，其他都還是翠綠的山林。