基隆廟口科技防疫 獲全球資通訊應用首獎

基隆市府與工研院、產業界組科技防疫隊，在廟口布建AI光達人流感測系統，獲得「全球資通訊科技應用傑出貢獻獎」，市長林右昌盼未來能供其他城市與國家參考採用。

林右昌今天在市務會議後記者會表示，基隆廟口有18個出口，為讓民眾正常生活又能達到管理效能，透過世界資訊科技暨服務業聯盟（WITSA）前主席邱月香引薦，和工研院與產業界組成防疫團隊，在廟口布建全台第一座先進AI光達人流感測系統，提供區域人流監控服務，強化防疫能力。

邱月香今天把「全球資通訊科技應用傑出貢獻獎」COVID-19技術解決方案地方與城市類首獎獎座頒給林右昌，並稱讚基隆近年發展有目共睹，林右昌則感謝工研院、產業界與市府合作，盼未來能供其他城市與國家參用。

市府產業發展處指出，這項AI光達人流感測系統，採用遠距高解析度掃描式量測，藉由量測與物體的相對距離，產生動態空間3D的數據點，分析人流動態結果，市府在廟口夜市愛三路及愛四路口架設感測系統，於區段時間內觀測並統計進出口人數，作為人流引導管制參考。