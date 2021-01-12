聽新聞
test
0:00 / 0:00
連日低溫鳳梨花凍傷 農會協助加工降低損失
花蓮縣瑞穗鄉富興村產土鳳梨，春節前供應鳳梨花應景盆栽，但近日寒流低溫接連來襲，鳳梨花出現部分凍傷，日後恐會腐爛。由於農損須超20％才能符合天然災害補助，鳳梨花暫不符合資格，瑞穗鄉農會協助農友將外觀凍傷、果肉完好的鳳梨，加工為鳳梨果乾或果醬，把損失降到最低。
花蓮瑞穗鄉富興社區栽種鳳梨面積約250公頃，是國內土鳳梨產量最大的產區，其中土鳳梨的面積為7成，金鑽鳳梨3成；鳳梨花的冠芽就像盛開的花，鳳梨又有「旺來」之意，不少民眾在春節都會採購應景，增添喜氣。但寒流低溫只有7度左右，富興社區的鳳梨花出現凍傷，葉脈乾枯。
種植面積1甲多的鳳梨農友王聰益說，11度以下鳳梨花就會凍傷，田裡已有一半鳳梨花出現枯黃，賣相變差，擔心無法出貨，年關難過。
花蓮縣政府農業處表示，農損必須超20％才符合天然災害補助，鳳梨花寒害屬「遲發性災害」，需待天候好轉後才會有明顯的農損，提醒連續低溫不少作物易有寒害，請農友做好防寒措施，受災情況隨時向鄉公所反映，以爭取農業天然災害救助。
瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇指出，因寒流濕冷造成鳳梨花結霜凍傷，若回暖農損會更多。農民1公頃成本約20多萬，初估災害面積45公頃，因當地設有加工廠，若鳳梨花外觀無法出貨，但果肉良好，可取加工成果乾、鳳林醬，保留鳳梨花剩餘價值。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言