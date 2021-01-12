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宜蘭養殖石斑受不了寒流凍死 縣府爭取天然災害救助

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
寒流凍死宜蘭壯圍鄉的龍虎石斑，受損面積4.8公頃。圖／縣府提供
寒流凍死宜蘭壯圍鄉的龍虎石斑，受損面積4.8公頃。圖／縣府提供

入冬以來連續低溫，宜蘭農漁業傳出災損，在養殖漁業部分，全縣養殖石斑類魚種面積14公頃，其中壯圍鄉占11公頃，遭受寒害災損面積達4.8公頃。縣府今下午勘災後，決定依「農業天然災害救助辦法」及「漁業天然災害災情查報及救助作業程序」爭取中央補助。

縣長林姿妙下午到壯圍鄉了解養殖漁業的寒害損失情況，她表示，壯圍鄉是宜蘭縣重要養殖區，區內石斑魚、草蝦、九孔等品質優良，其中龍虎斑又稱「宜蘭斑」，大多提供縣內及大台北地區食用，這次受不了寒流低溫侵襲而凍死，縣府將協助養殖戶辦理申報救助，減輕損失。

宜蘭養殖石斑類魚種面積約14公頃，其中壯圍鄉就佔了11公頃，目前傳出受寒害災損面積為4.8公頃。若達救助標準，縣政府將依「農業天然災害救助辦法」及「漁業天然災害災情查報及救助作業程序」報送建議救助表給漁業署，建請漁業署公告現金救助及低利貸款地區的標準。

縣府農業處表示，這次在寒流來襲前，縣府就通知農漁民加強防寒措施，而通常在寒流過後一到二周會陸續傳出農漁作物寒害，目前除了石斑以外，大同鄉也傳出有高山高麗菜被凍傷，不過今天初步前往了解，高麗菜的狀況應該還好。

寒流凍死宜蘭壯圍鄉的龍虎石斑，縣長林姿妙下午前往了解，將協助養殖戶爭取天然災害救助。圖／縣府提供
寒流凍死宜蘭壯圍鄉的龍虎石斑，縣長林姿妙下午前往了解，將協助養殖戶爭取天然災害救助。圖／縣府提供

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