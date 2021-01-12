宜蘭養殖石斑受不了寒流凍死 縣府爭取天然災害救助

入冬以來連續低溫，宜蘭農漁業傳出災損，在養殖漁業部分，全縣養殖石斑類魚種面積14公頃，其中壯圍鄉占11公頃，遭受寒害災損面積達4.8公頃。縣府今下午勘災後，決定依「農業天然災害救助辦法」及「漁業天然災害災情查報及救助作業程序」爭取中央補助。

縣長林姿妙下午到壯圍鄉了解養殖漁業的寒害損失情況，她表示，壯圍鄉是宜蘭縣重要養殖區，區內石斑魚、草蝦、九孔等品質優良，其中龍虎斑又稱「宜蘭斑」，大多提供縣內及大台北地區食用，這次受不了寒流低溫侵襲而凍死，縣府將協助養殖戶辦理申報救助，減輕損失。

宜蘭養殖石斑類魚種面積約14公頃，其中壯圍鄉就佔了11公頃，目前傳出受寒害災損面積為4.8公頃。若達救助標準，縣政府將依「農業天然災害救助辦法」及「漁業天然災害災情查報及救助作業程序」報送建議救助表給漁業署，建請漁業署公告現金救助及低利貸款地區的標準。