北部醫護染疫，林右昌：市府尾牙取消落實9醫院應變整備

中央防疫指揮中心今天下午說明北部某醫院驚現第二起院內感染，確診者為一名醫師及護理師。針對疫情的最新因應措施，基隆市長林右昌下午緊急召開記者會宣布，市府要作為表率，防疫優先，一年一度市府尾牙餐會取消辦理。

林右昌說，一切以防疫為重，防疫為優先，政府單位要作表率，他今天下午3點45分召開記者會宣布，市府一年一度市府尾牙取消辦理，原本的費用由人事處轉給各局處單位，摸獎改採線上直播方式辦理。

另外，每年社會處辦理的春節愛心聯歡活動，考量疫情和區公所意見，取消聯歡餐會，把原本費用改以加發春節慰問金，由原本1000元加到1500元，實質現金取代餐食，直接匯到低收入戶戶頭。

林右昌並宣布衛生局4點即時因應作為：

（1）除例行定時與不定時無預警查核外，立即啟動加強查核機制，協同專家委員對轄內醫院的感染管制嚴格查核，並加強審視第一線人員的防疫措施，尤其照顧確診案例，防止任何可能疏漏處。

（2）加強橫向聯繫，對已成立之醫院感染管制群組，包括各醫院管理階層，多向互聯即時疫情及管理資訊，以利及時因應，能防微杜漸。

（3）加強輔導本市醫院落實各項相關感染管制措施，持續依應變計畫，加強人員訓練、應變整備及適時啟動應變機制。

（4）續辦理本市9家地區級以上醫院之無預警查核，督導醫院落實感染管制品質及應變整備。

衛生局則指出，對於北部染疫醫護，基隆目前並無足跡疫調，請民眾放心。