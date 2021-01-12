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台東新武呂溪濕地用心保育 獲內政部特優獎

中央社 / 台東縣12日電

灌溉孕育出台東池上米及關山米的新武呂溪獲得內政部重要濕地經營管理特優獎，台東縣長饒慶鈴今天指出，感謝熱愛生態志工的守護。

位在台東縣海端鄉內的新武呂溪是卑南溪主要支流，也是池上米及關山米灌溉水圳取水溪流。新武呂溪獲得108年度內政部年度重要濕地經營管理特優獎，將於1月30日在台南市台江國家公園接受中央公開表揚。

饒慶鈴今天表示，台東有獨特美及特色，善用在地符碼來創造，可望在世界舞台獨樹一幟；她以「越在地、越國際」來勉勵台東縣政府農業處同仁持續努力，未來也希望與鄉公所、周邊社區、協會及民眾共同守護國家級濕地。

饒慶鈴指出，新武呂溪位於台20線，是通往南橫必經之路，流域面積有317公頃，溪流生態相當豐富，擁有良好生物多樣性，沿路溪谷風情及溫泉資源深受旅人喜愛，在熱愛生態的當地志工守護下，才能拿下全國特優獎。

台東縣政府農業處表示，內政部為響應國際濕地日鼓勵各縣市政府參與濕地保育，特別舉辦重要濕地經營管理執行成效評鑑，農業處以新武呂溪的經營管理而獲選「108年度重要濕地經營管理執行成效」特優獎。

台東縣政府農業處長許家豪指出，將持續保護新武呂溪的自然生態環境，並與濕地周邊社區共生共榮，大家一起來守護國家級重要濕地。

濕地 台東 饒慶鈴

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