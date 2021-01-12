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基隆廟口夜市科技防疫掌控人流 獲國際資通訊首獎

聯合報 / 記者游明煌／即時報導
基隆廟口夜市18出入口科技掌控人流，獲國際資通訊首獎。記者游明煌／攝影
基隆廟口夜市18出入口科技掌控人流，獲國際資通訊首獎。記者游明煌／攝影

基隆市政府去年以科技防疫做出貢獻，當時管制廟口人流，讓民眾正常生活又達管理效能，獲得「全球資通訊科技應用傑出貢獻獎」首獎 ，市府智慧科技防疫獲肯定。

基隆市政府運用智慧科技防疫，與工研院丶產業界組科技防疫隊，獲得「ICT Excellence Award」傑出COVID-19技術解決方案獎地方與城市類首獎，今天由世界資訊科技暨服務業聯盟前主席邱月香，把獎座頒給市長林右昌，稱讚基隆近年發展有目共睹。林市長感謝工研院、產業界與市府合作，盼未來能供其他城市與國家參用。

林市長表示，主因市府去年以科技防疫做出貢獻，當時管制廟口人流，為讓民眾正常生活又達管理效能，尤其廟口有十八個出口，透過邱月香女士引薦，和工研院與產業界組織防疫團隊，疫情艱困時，在廟口布建全台第一座先進AI光達人流感測系統，提供區域人流監控服務，強化防疫能力。

這項光達感測技術，原用在自駕車感測系統，發揮創意把這項技術用於人流感測與監控，藉AI光達人流感測系統應用在城市防疫，可供區域人流監控，透過科技應用匯流統計，提供更有效率服務，未來可推動數據統計、互動式服務與擴增實境應用。

邱月香表示，全球資通訊科技應用傑出貢獻獎，素有「資通訊界奧斯卡獎」之稱，全球受到新冠肺炎疫情影響，同時尋求解決之道，基隆能獲獎原因，是對郵輪公主號防疫成功，她把訊息與全球分享，獲得國際重視。

產業發展處表示，這項AI光達人流感測系統，採用遠距高解析度掃描式量測，藉由量測與物體之相對距離，產生動態空間3D的數據點，分析人流動態結果；因應防疫，市府分別於廟口夜市愛三路及愛四路口架設感測系統，於區段時間內觀測並統計進出口人數，作為人流引導管制參考。

基隆廟口夜市18出入口科技掌控人流，獲國際資通訊首獎。記者游明煌／攝影
基隆廟口夜市18出入口科技掌控人流，獲國際資通訊首獎。記者游明煌／攝影

基隆 流感

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