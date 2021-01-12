募款冷！宜縣雙名廚推公益年菜 助寒士度寒冬

受到新冠肺炎疫情衝擊，宜蘭人安基金會羅東平安站籌措的寒士尾牙經費，募款不如往年同期一半，羅東名店「知足豬腳」、宜蘭市「金鼎美食」，分別推出招牌菜「開運豬腳」、「黃金泡菜」義賣，扣除成本全數捐給人安基金會，助寒士過寒冬。

最近數波寒流連創低溫，但天氣冷，景氣也冷，羅東平安站籌措31屆寒士吃到飽尾牙，原本募款就很困難，這屆加上新冠肺炎疫情衝擊，使得募款情況雪上加霜。

人安統計，距離尾牙宴僅剩20天，但募款目標還不到往年同期的一半，人安基金會急向社會伸援手，羅東名店「知足豬腳」創辦人阿淵師、宜蘭市「金鼎美食」主廚阿堡師獲知後，提供店內招牌菜義賣。

今人安基金會邀請阿淵師，到場先秀拿手菜「開運豬腳」，他也宣布將提供店內招牌年菜義賣，扣除成本後全數捐給寒士吃飽30活動經費；另名阿堡師則提供店內「金廚黃金泡菜」預購，同樣扣除成本後，所得捐給羅東平安站。