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募款冷！宜縣雙名廚推公益年菜 助寒士度寒冬

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
人安基金會今年尾牙宴募款困難，經費短缺一半，今向社會伸援手，盼讓弱勢家庭也能過好年。圖／人安基金會提供
人安基金會今年尾牙宴募款困難，經費短缺一半，今向社會伸援手，盼讓弱勢家庭也能過好年。圖／人安基金會提供

受到新冠肺炎疫情衝擊，宜蘭人安基金會羅東平安站籌措的寒士尾牙經費，募款不如往年同期一半，羅東名店「知足豬腳」、宜蘭市「金鼎美食」，分別推出招牌菜「開運豬腳」、「黃金泡菜」義賣，扣除成本全數捐給人安基金會，助寒士過寒冬。

最近數波寒流連創低溫，但天氣冷，景氣也冷，羅東平安站籌措31屆寒士吃到飽尾牙，原本募款就很困難，這屆加上新冠肺炎疫情衝擊，使得募款情況雪上加霜。

人安統計，距離尾牙宴僅剩20天，但募款目標還不到往年同期的一半，人安基金會急向社會伸援手，羅東名店「知足豬腳」創辦人阿淵師、宜蘭市「金鼎美食」主廚阿堡師獲知後，提供店內招牌菜義賣。

今人安基金會邀請阿淵師，到場先秀拿手菜「開運豬腳」，他也宣布將提供店內招牌年菜義賣，扣除成本後全數捐給寒士吃飽30活動經費；另名阿堡師則提供店內「金廚黃金泡菜」預購，同樣扣除成本後，所得捐給羅東平安站。

羅東平安站表示，寒士吃飽尾牙過去以辦桌方式舉辦，讓寒士感受年節溫暖，今年因疫情改採「送禮到家」，預計購買300份年菜，準備500份應急紅包，送給縣內街友、清寒單親媽、低收家庭等，預計2月1日過年前發放。

人安基金會今年尾牙宴改採送禮到家，讓弱勢家庭也能過好年。圖／人安基金會提供
人安基金會今年尾牙宴改採送禮到家，讓弱勢家庭也能過好年。圖／人安基金會提供
人安基金會今年尾牙宴募款困難，經費短缺一半，今向社會伸援手，盼讓弱勢家庭也能過好年。圖／人安基金會提供
人安基金會今年尾牙宴募款困難，經費短缺一半，今向社會伸援手，盼讓弱勢家庭也能過好年。圖／人安基金會提供

羅東 募款 尾牙

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