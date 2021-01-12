基隆市立田徑場工程4億多決標 巿民：終於要改建了

基隆市立田徑場已使用40多年，是很多民眾運動重要場域，但設施老舊、建物剝落漏水，市府向中央爭取前瞻計畫經費辦理重建，但歷經4次流標，日前終於以4億1600萬元決標，因應基隆多雨天氣，將增設風雨球場及室內田徑跑道，也打造3000席的看台，預計2022年12月底前完工。地方多表示，「終於要改建了。」

田徑場改建工程由甲級營造廠緯豐營造以4億1600萬元決標，市府近日在田徑場貼出公告，提醒民眾本月17日下午5點前將停放在田徑場的車子駛離，逾期將逕行拖吊，請民眾近日完成移車，以利工程進行。

教育處表示，市立田徑場是基隆市唯一大型運動競賽場所，於民國68年興建完成，至今已使用40年以上，主結構雖無危險，但室內設施龜裂滲漏水，看台外部懸臂部分場有混凝土掉落，不利於民眾運動休憩，為給予市民優質運動環境，市府積極向中央爭取前瞻計畫經費辦理重建，終獲得教育部及交通部的補助，除了改善運動環境外，也同時兼顧民眾停車需求。

但工程招標作業並不順利，接連4次發包都流標，市府重新檢討後，請建築師在不影響主體結構下減項施工，預計1月底動工。市府表示，工程去年7月公開閱覽，但9月起建材、鋼材都漲價，4次流標。

市府表示，將增設風雨球場及室內田徑跑道，並打造3000席看台及200個汽車格停車場，將利用正信路與田徑場間的高低差，興建共構的立體停車場，有3層樓高，可容納200輛汽車、178輛機車。以前田徑場前廣場多供民眾停車，工程進行後無法停車，市府已協調開放市民體育活動中心室內網球場供民眾免費使用，周邊的學校也會在不影響學生作息的前提下，增加平日及假日開放時段，讓民眾有替代的運動場域。