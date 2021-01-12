晚楓初梅 南橫公路越冷越美麗

寒流一波接一波，南橫公路的晚楓轉為艷紅，每個轉彎處都會帶來驚喜；一旁的梅花在冷風催促下也逐漸綻放，即將盛開接替南橫公路的美麗。

2波寒流走後，留下熱情的南橫山區；楓樹、槭樹、紅榨樹將山頭裝扮的五彩繽紛。

由台東初來往利稻走，南橫公路190公里處，左邊山頭就會出現楓樹群，染紅山頭，接近下馬部落時，則是整片紅黃爭艷的楓樹林；公路沿線，也有公路局栽種楓樹，泛紅的樹葉迎風搖曳，就像熱情的迎賓樹，驅除了寒意。

去年入冬後，南橫公路沿線的楓葉開始轉黃，直到今年元旦第一波帶有水氣的寒流過後開始轉紅；這2天，第2波寒流讓楓葉變得更艷紅，每個轉彎處都會為遊客帶來驚喜。

楓紅帶來的美麗將逐漸凋落，但也催促著梅花綻放；南橫公路從下馬至霧鹿的梅花這幾天陸續開花，約有3成，預估一星期後會盛開，雪白的山頭將接續南橫公路的美麗。

森林博物館創辦人阿力曼說，梅花原本應該12月中旬開花，元旦達到盛開，但這10年來受暖冬影響都晚了半個月開花，元月中旬才盛開，今年的花期更晚，現在都已經1月12日了，才開了3成的花，過幾天才會大爆開。