林右昌率團回訪海洋委員會 盼中央與地方政策精準對接
基隆市政府結合國立台灣海洋大學、水產試驗所等，要在基隆推動海水觀賞魚產業鏈等計畫，市長林右昌昨趁南下高雄時拜訪行政院海洋委員會主委李仲威等人，爭取政策支持和經費補助，林右昌也邀請海委會參加2021基隆城市博覽會，都獲得正面回應。
行政院推動「向海致敬」政策，李仲威去年曾帶團到基市府拜會，與林右昌交換海域治理經驗與政策推動方向。林右昌昨率產業發展處長黃駿等人回訪，提出多項市政建設計畫，盼中央與地方合力推動。
林右昌說，針對國家未來的海洋政策方向，市府將扮演更正向、積極的角色，提出相關方案對接；海委會今年6月將在基隆舉辦國家海洋日活動，市府會全力做好準備，全力支持，市府今年10月舉辦城市博覽會，其中C展區主題是「海洋科技及永續」，也歡迎海委會共襄盛舉。
基隆市政府去年爭取中央補助8000萬元經費，把八斗子漁港打造成智慧漁業創新場域，港邊的大陸漁工岸置中心也將轉型設置智慧資訊整合服務中心，幫助漁村生態鏈活化，硬體建設即將完成，市府昨再提出在基隆推動海水觀賞魚產業鏈，發展智慧化魚缸，並在八斗子漁港服務中心設示範區，原設在岸置中心的鯨豚救傷站，未來也有待建置監控系統等，尋求海委會支持。
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