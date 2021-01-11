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認了放生辛龍 吳宗憲嘆「他還是走不出來」

林右昌與陳其邁合體 甜蜜比愛心、擺鐵達尼號姿勢拍照

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
基隆市長林右昌（左）和高雄市長陳其邁（右）簽署基隆港、高雄港雙港合作意向書。記者蔡孟妤／攝影
基隆市長林右昌（左）和高雄市長陳其邁（右）簽署基隆港、高雄港雙港合作意向書。記者蔡孟妤／攝影

基隆市長林右昌今天到高雄，與高雄市長陳其邁簽署雙港城市合作意向書，促基隆港、高雄港雙港觀光合作。林右昌說，基隆與高雄攜手，一定能把遊輪產業往向更高境界。陳其邁說，希望兩個城市觀光發展，能發揮一加一大於二效果。

林右昌今下午在陳其邁陪同下，參觀愛河「還河於民」水上活動，兩人體驗划獨木舟，也搭船到駁二、參觀大港橋，並於棧貳庫前簽署雙港合作意向書。

兩人一路上有說有笑，不但在愛河上划船合體「比愛心」，參觀大港橋時，陳其邁還張開雙手，由林右昌在後面扶著腰，逗趣擺出鐵達尼號經典姿勢拍照。

陳其邁、林右昌在棧二庫簽署合作意向書，共同推動「高基雙港漫遊趣」方案，及共享「高基雙港郵輪旅遊資訊」，整合旅行社、郵輪公司、郵輪旅客、交通運具及優惠店家，促進郵輪旅客觀光消費。

此外，也將在今年10月「基隆城市設計博覽會」等大型活動上，兩城市共同行銷宣傳，促進郵輪旅客參與兩市大型活動。

林右昌說，此行希望促成高雄跟基隆更多合作，大型國際郵輪從基隆出發，可以接著到高雄，串接起兩個城市觀光合作機會及附加價值。他跟陳其邁是好兄弟，基隆跟高雄未來也是兩個兄弟之城，希望兩人手牽在一起，基隆幫忙高雄、高雄幫忙基隆，兩個城市共好共榮。

林並表示，基隆跟高雄都是台灣的國際郵輪母港，透過雙港的合作，相信一定可以把遊輪產業推往更高境界，也可以規畫更多樣、多元的航線，吸引更多觀光客。

陳其邁表示，兩個城市都有一個港口，基隆港、高雄港可說是台灣進出口最重要的兩個口岸，如能夠結合雙港之間郵輪的互相往來，相信對於兩個城市的觀光及城市發展，絕對會發揮一加一大於二的效果，「雙港合作，天下無雙」。

基隆、高雄推「高基雙港漫遊趣」方案，旅客從高雄搭乘郵輪至基隆，憑郵輪房卡或郵輪搭乘證明，可免費搭乘觀光巴士及免費專業觀光巴士導覽服務；郵輪旅客也可免費搭乘觀光巴士暢遊和平島、正濱漁港色彩屋、潮境公園、海科館、廟口夜市、佛手洞等景點。

高雄市政府也提供旅客從基隆搭郵輪至高雄的優惠，憑郵輪房卡或郵輪搭乘證明，有「搭郵輪送渡輪」、「高基雙港主題漫步散策，提供免費專業導覽」及提供53項店家優惠的旅遊手冊。

基隆市長林右昌（左）和高雄市長陳其邁在愛河划獨木舟，還一起比愛心拍照。記者蔡孟妤／攝影
基隆市長林右昌（左）和高雄市長陳其邁在愛河划獨木舟，還一起比愛心拍照。記者蔡孟妤／攝影
基隆市長林右昌（後）和高雄市長陳其邁（前）參觀大港橋，還逗趣擺出電影鐵達尼號經典姿勢。記者蔡孟妤／攝影
基隆市長林右昌（後）和高雄市長陳其邁（前）參觀大港橋，還逗趣擺出電影鐵達尼號經典姿勢。記者蔡孟妤／攝影

郵輪 基隆港 陳其邁

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