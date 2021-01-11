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林右昌訪海委會 爭取設置海洋科研創新基地

中央社 / 基隆11日電
基隆市長林右昌。聯合報系記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌。聯合報系記者邱瑞杰／攝影

基隆市長林右昌今天率市府團隊南下高雄，拜會海洋委員會主任委員李仲威等人，除向海委會爭取在基隆設置「海洋科研創新基地」等計畫外，並邀請海委會參與基隆城市博覽會。

林右昌表示，希望藉由這次拜會，瞭解國家未來的海洋政策方向，市府團隊也會扮演更正向、積極角色。基隆不僅有海洋大學，還有水產試驗所、海科館，與海委會的業務密切相關，未來市府和海委會將會進一步加強合作。

林右昌說，海委會6月5日到6月8日將在基隆舉辦國家海洋日活動，市府也會全力支持。這幾年來市府在潮境公園推動保育區，保育成果備受肯定，未來也會研議保育區範圍擴大。

此外，林右昌表示，今年10月2日到10月11日，基隆將舉辦城市博覽會，屆時將有3個主要展區，其中C展區主題是「海洋科技及永續」，將結合海科館、漁會及海洋大學，歡迎海委會共襄盛舉。

市府產業發展處長黃駿逸指出，市府預計在北五堵國際研發新鎮，打造成北部海洋科技產業核心，期待海委會支持在基隆設立「海洋科研創新基地」，不僅可帶動北台灣海洋科技產業發展，與高雄興達港的「高雄海洋科技產業創新專區」正好一南一北，也符合海洋產業發展區域平衡。

市府指出，此行向海委會爭取支持的計畫，包括在基隆市設置「海洋科研創新基地」、打造基隆成為台灣海水觀賞魚產業鏈示範區、評估望海巷漁港安檢所改建或空間活化、「望海巷潮境海灣資源保育區長期監測計畫」等，李仲威也請所屬單位詳細評估並全力支援。

基隆 林右昌 海洋大學

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