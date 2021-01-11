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山月吊橋春節免預約 排隊入場看峽谷美景

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
山月吊橋採網路預約制，在春節連假2月13至15日開放免預約排隊入場，上限為250人。圖／報系資料照
山月吊橋採網路預約制，在春節連假2月13至15日開放免預約排隊入場，上限為250人。圖／報系資料照

太魯閣國家公園山月吊橋需要事先預約，為配合農曆春節期間台中橫公路交通管制，避免遊客因轉乘遊園車增加額外交通時間，太魯閣國家公園管理處於2月13至15日（農曆正月初二至初四）開放免預約排隊入場，上限為250人，有遊客離開才會放人進入，並會加派人員管理進出人次。

山月吊橋去年8月12日開始啟用，為提供高品質服務體驗，太管處採預約入場制，每場開放250人、每天4場次，並提供定時定點解說服務，後續開放報到供現場排隊候補，至2020年12月20日，累計預約參觀人數已達8萬8516人次。

太管處表示，每年春節連假期間，中橫公路太魯閣口至天祥間路段，均會實施交通管制，管制期間自小客車不得進入，遊覽車採總量管制放行，每年太管處會營運遊園專車，讓入園民眾有便捷的免費大眾運輸搭乘。

太管處考量遊園專車是固定路線行駛，景點間的接駁會有轉車、候車等額外交通時間，為避免預約民眾受影響無法準時到場，春節遊園專車運行期間，除調整山月吊橋開放時間為7點40分至16點30分，並暫停預約制，改為全部現場排隊入場參訪，讓所有造訪的遊客都有機會參觀山月吊橋。

為安全起見，山月吊橋人數上限為250人，依據現場票亭紅外線人數統計感應系統計數，2月13至15日間不限停留時間，滿額會控管，有遊客離場後，再放行進場。

太管處表示，農曆春節假期遊客眾多，山月吊橋位於燕子口最狹窄的峽谷出口處，容易有強陣風，呼籲遊客參觀吊橋時，請依照現場工作人員引導與指示，隨時注意身上物品，並請不要在橋上撐傘。

山月吊橋出入口處有遊客人數統計，避免太多人上橋。圖／報系資料照
山月吊橋出入口處有遊客人數統計，避免太多人上橋。圖／報系資料照

吊橋 太魯閣國家公園 春節

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